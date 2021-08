Martin Harnik und Zhi-Gin Lam schießen Dassendorf zu heiß diskutiertem Sieg

Die TuS Dassendorf hat beim SV Curslack-Neuengamme dank der beiden Ex-Profis Zhi-Gin Lam und Martin Harnik einen 2:0-Erfolg gefeiert, den die Hausherren ein stückweit auch an der Schiedsrichterleistung festmachten. Für Barmbek-Uhlenhorst trug sich Jonas Wesemann dreimal in die Torschützenliste ein, während Concordia Hamburg mit einem deutlichen Sieg aus Sasel heimkehrte.

Die TuS Dassendorf spielte bei Curslack-Neuengamme den Faktor "Ex-Profis" gewinnbringend aus. Keine geringeren als Zhi-Gin Lam (schöner Schlenzer in der 54. Minute) und Martin Harnik (nach einem Konter frei durch in der 84. Minute) erzielten die Treffer beim 2:0-Auswärtssieg, der allerdings auch durch eine Gelb-Rote Karte von Lechler in der ersten Halbzeit begünstigt wurde. Das erzürnte die Hausherren, denn die wollten nach rund einer halben Stunde eine rotwürdige Notbremse von Dassendorfs Carolus gesehen haben, stattdessen flog Lechler in einer aus besagter Szene entstehenden Rudelbildung mit der Ampelkarte vom Feld. Curslack reklamierte beim 0:2 zudem lautstark auf Abseits, aber unabhängig, ob der Schiedsrichter alles richtig gesehen hat oder nicht, Dassendorf war an diesem Samstag einfach die etwas bessere Mannschaft.

Konnte auch der HSV Barmbek-Uhlenhorst von sich behaupten, obwohl es beim Meiendorfer SV erstmal mit einem Elfmeter-Gegentor von Morawitz (29.) losging. Nije (31.) und dreimal Wesemann (40., 50. und 61.) drehten aber die Partie. Dem USC Paloma Hamburg reichte gegen den Hamm United FC ein Kazizada-Treffer nach knapp einer Stunde zum zweiten Dreier im zweiten Spiel.

Auch die Weste von Concordia Hamburg ist noch unbefleckt, beim TSV Sasel sorgten Saglam (31.) und Sulejmani (37.) für die Pausenführung, die Boock nach einer Stunde per Elfmeter und nochmal Sulejmani in der 72. Minute auf 4:0 hochschraubten. Dank es Torverhältnisses steht "Cordi" damit auf Rang eins.