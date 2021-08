Martin Harnik macht's gleich viermal - Concordia schüttelt Anfangs-Nervosität ab

Am 1. Spieltag der Oberliga Hamburg I hat Martin Harnik seine TuS Dassendorf mit vier Treffern zum Sieg geschossen, während Concordia Hamburg zum ersten Mal in einem Punktspiel von der Online-Community gesteuert wurde, was gegen Meiendorf in einen 3:0-Erfolg mündete.

Ein Ex-Profi im Torrausch: Martin Harnik (links) schnürte am 1. Spieltag einen Viererpack für seine TuS Dassendorf. imago images/Hanno Bode