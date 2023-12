Hanne über EM-Nominierung: "Direkt Gänsehaut am Hörer"

An dieses Telefonat wird sich Martin Hanne noch lange erinnern. Der EM-Neuling berichtet von der Nominierung durch Bundestrainer Alfred Gislason.

Martin Hanne gehört bei der Handball-EM zum deutschen Aufgebot. Dass ihn der Bundestrainer anruft, war Hanne zunächst gar nicht klar. "Er hat mir dann gesagt, dass ich voll dabei bin bei den 19. Da hatte ich natürlich direkt Gänsehaut am Hörer", berichtete der 22 Jahre alte Rückraumspieler beim Streaming-Dienst "Dyn".

Im Sommer beim Test der TSV Hannover-Burgdorf gegen Barcelona oder beim Duell mit Magdeburg, als er mit einer Daumenverletzung nicht selbst auf dem Feld stehen konnte, habe er den Bundestrainer gesehen, so Hanne. "Er hat mir immer mal wieder gutes Feedback gegeben. Auch, dass er mich beobachtet und ihm die Entwicklung, die ich mache, gefällt."

Und dann kam zunächst die Einladung in den 35er-Kader. Nur Spieler, die auf dieser Liste stehen, können für den Turnierstart berufen oder im EM-Verlauf nachnominiert werden. "Allein das schon ist Bestätigung für mich und hat mich noch mal ein bisschen beflügelt, muss ich sagen", berichtet das Top-Talent.

Zwei Tage vor der offiziellen Bekanntgabe des Kaders für die EM-Vorbereitung habe er dann einen Anruf verpasst und gut zehn Minuten später zurückgerufen. Es sei eine unbekannte Nummer gewesen, aber als sich Alfred Gislason dann am anderen Ende der Leitung meldete, sei er "schon fast komplett perplex" gewesen.

Gislason: "Er hat die Chance verdient"

"Er ist ein sehr junger Spieler, der sich in Burgdorf sehr gut entwickelt hat. Ich habe die letzten zwei Jahre alle Spiele von ihm gesehen", erklärte Gislason am Donnerstag auf Nachfrage zur Überraschung in dem von ihm nominierten Kader. "Er ist extrem explosiv, sehr gut Mann gegen Mann und hat sich gut entwickelt in der Abwehr. Nachdem wir auf Rückraum links einige angeschlagene Spieler hatten, hat er die Chance verdient", so der Bundestrainer.

"Er hat mir dann gesagt, er hätte mich gern dabei", berichtete Hanne bei "Dyn" unterdessen vom Verlauf des Gesprächs mit dem Bundestrainer. "Ich dachte mir dann so: Okay, das ist wirklich riesig. Ich habe auf der anderen Seite auch viel dafür gearbeitet und versucht, mich immer wieder zu verbessern. Und das hat er gesehen", so der 22-jährige Rückraumspieler. Auch die Mitspieler in Hannover hätten sich mit ihm gefreut, zumal mit Marian Michalczik, Renars Uscins und Justus Fischer drei weitere Recken nominiert wurden.

Schwalb: "Du brauchst einen Überraschungsgast"

Der Recken-Block könnte für Gislason bei der Handball-EM insbesondere in der Deckung ein wichtiger Pfeiler werden: Der Mittelblock mit Michalczik und Fischer ist "sehr gut eingespielt", daneben könnten rechts Uscins und links Hanne verteidigen. Die bei der TSV Hannover-Burgdorf in der Liga eingespielten Automatismen könnten so auch dem Nationalteam bei der Heim-EM zu Gute kommen.

Unter den Experten wurde die überraschende Personalie unterdessen positiv aufgenommen. Martin Schwalb erklärte im Podcast "Erste7" beispielsweise: "Martin Hanne wurde mit seiner Nominierung für eine tolle Saison belohnt. Er hat eine enorme Durchschlagskraft. Du brauchst bei so einem Turnier auch einen Überraschungsgast. Diese Rolle traue ich ihm zu, das fände ich geil!"