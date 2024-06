Martin Adam: Der Koloss mit dem Rauschebart avanciert zum EM-Liebling

Er spielte nur elf Minuten, doch das reichte den sozialen Medien, um Martin Adam abzufeiern. Weil der ungarische Stürmer nicht gerade dem sportlichen Idealbild entspricht.

Mit diesem Namen könnte er eigentlich auch auf der anderen Seite spielen, doch Martin Adam wird bemüht sein, den Deutschen das Fürchten zu lehren. Und dank seiner Statur wird der 29-Jährige bei einem Einsatz zumindest nicht ganz unbemerkt bleiben.

1,91 Meter misst der Angreifer, von den 90 Kilo Lebendgewicht ist Adam nicht weit entfernt. Sein imposantes Äußeres wird ergänzt durch einen orangeroten Rauschebart und zahlreiche Tattoos. In den sozialen Medien erfreut sich Adam seit seinem Jokereinsatz beim 1:3 gegen die Schweiz großer Beliebtheit, der Kampfkoloss wurde innerhalb kürzester Zeit in Posts und Memes gefeiert. Eher MMA-Fighter oder Rugbyspieler als Teilnehmer bei einer Fußball-EM, User machten ihn zum "Wikinger" oder gleich zum "Terminator".

Adam nimmt den Hype gelassen. "Klar sind auch ein paar der Kommentare zu mir durchgedrungen", sagte der Angreifer, er lache normalerweise darüber. Dabei hat er als Sportler durchaus etwas vorzuweisen. In der Saison 2021/22 wurde er in der ersten ungarischen Liga Torschützenkönig - mit 31 Treffern. Seit einem Jahr kickt er bei Ulsan Hyundai in Südkorea. 23 Länderspiele (drei Tore) stehen in seiner Vita.

Welche sportliche Figur er macht, steht bei den Fans aber im Hintergrund. Dass er von der körperlichen Idealfigur weit entfernt ist, kratzt ihn indes herzlich wenig. "Ich bin mit dieser Statur geboren worden. Ich sage nicht, dass ich schon bei Geburt so groß war, aber ich habe eben eine Grundvoraussetzung, einen Körperbau, eine Genetik, die ich nicht ändern kann", so Adam.

Bier statt Turnier

Auch gegen Deutschland wird Adam wohl eher von der Bank kommen, zumal Sturmkonkurrent Barnabas Varga gegen die Schweizer getroffen hatte. Bei Ungarn sei er aber "stets dankbar" für die Minuten, die er bekomme, auch wenn es manchmal nicht allzu viele sind. "Mir ist wichtig, dass meine Familie stolz auf mich ist."

Für Adam ist es die erste EM, 2016 und 2021 war er nicht nominiert worden. Kürzlich wurde er von einem ungarischen Medium gefragt, ob er sich erinnern könnte, was er während der vergangenen Turniere gemacht habe. Adam zuckte die Schultern, grinste und sagte dann: "Natürlich. Ich habe daheim Bier getrunken."

Eine Antwort, die seiner Beliebtheit nicht gerade abträglich war.