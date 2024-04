Marta kündigt Rücktritt aus Brasiliens Nationalteam an

In diesem Jahr will Marta aus der brasilianischen Nationalmannschaft zurücktreten. Das kündigte die sechsmalige Weltfußballerin an. Das letzte Highlight sollen die Olympischen Spiele werden.

Eine der größten Fußballerinnen der Geschichte hat ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt: Marta, inzwischen 38 Jahre alt, will in diesem Jahr letztmals für die brasilianische Auswahl auflaufen. Bei den Olympischen Spielen in Paris will sie in diesem Sommer noch mal eine letzte Duftmarke setzen - wenn sie denn darf.

"Egal, ob ich bei den Olympischen Spielen dabei bin oder nicht: Das wird mein letztes Jahr im Nationalteam sein", erklärte Marte bei CNN in Brasilien. Sollte sie nominiert werden, werde sie "jeden Moment genießen". "Ab 2025 wird es keine Marta mehr als Nationalspielerin geben."

In Paris steht die Angreiferin vor ihrer sechsten Olympia-Teilnahme. 2021 avancierte sie in Tokio zur ersten Spielerin, die bei fünf Olympischen Spielen in Serie traf. 2004 und 2008 hatte sie mit Brasilien jeweils Silber gewonnen, in beiden Fällen hatten sich im Finale die USA durchgesetzt.

Marta ist WM-Rekordtorschützin - Weltmeisterin wurde sie nie

Insgesamt kommt Marta auf 116 Tore in 175 Länderspielen. 17 davon erzielte sie in ihren 23 WM-Einsätzen, was sonst niemand schaffte - weder bei Frauen- noch Männer-Weltmeisterschaften. Den Titel gewann die sechsmalige Weltfußballerin allerdings nie. 2007 war sie am nächsten dran, als Brasilien erst im Endspiel gegen Titelverteidiger Deutschland unterlag (0:2). Im vergangenen Jahr war die Selecao bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Dennoch sieht Marta, die dafür dreimal die Copa America Femenina holte, das Team gut gerüstet für die Zukunft. "Ich bin da sehr gelassen", sagte sie zu ihrem bevorstehenden Rücktritt, "denn ich sehe die Entwicklung, die wir mit den jungen Spielerinnen gerade erleben, mit großem Optimismus". Es gebe "sehr talentierte Mädchen - in den nächsten Jahren wird man sehen, wovon ich spreche".

Auf Klubebene läuft Marta, die mehrere Jahre ihrer Karriere in Schweden verbrachte, seit 2017 für Orlando Pride in der NWSL auf.