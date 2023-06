Marshall wechselt zu den Wild Wings

Verteidiger Benjamin Marshall wechselt vom deutschen Vizemeister ERC Ingolstadt zu den Schwenninger Wild Wings.

Wie die Schwenninger am Donnerstag mitteilten, erhält Verteidiger Marshall damit bei den Wild Wings die vorerst letzte zu besetzende Stelle in der Defensive. Für Ingolstadt hatte Marshall seit der Saison 20/21 gespielt und sammelte in 120 Einsätzen in der DEL 62 Scorerpunkte, zuvor war er in der KHL aktiv.

Neben privaten Gründen (Marshall: "Meine Frau und wollten unbedingt in Deutschland bleiben, weil uns die Kultur und das Eishockey dort so sehr gefallen") war für den US-Amerikaner auch ein langes Gespräch mit Coach Steve Walker ein entscheidender Faktor für den Wechsel. Dieses hätte ihm "viel positiven und inspirierenden Input gegeben", wird der 30-Jährige auf der vereinseigenen Website zitiert.

Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner sieht mit der Verpflichtung Marshalls nunmehr die gesamte Hintermannschaft auch in der Breite gut aufgestellt: "Ben verkörpert einen Spielertyp, der uns in der Verteidigung gefehlt hat. Ich sehe unsere Defensive nun qualitativ und in der Tiefe gut besetzt."