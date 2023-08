Tah per Kopf, Amiri mit Eckball-Geniestreich: Leverkusen gewinnt in Marseille

Bayer 04 Leverkusen hat das dritte Testspiel der Saison bei Olympique Marseille knapp mit 2:1 gewonnen. Tah und Amiri schossen Bayer in Führung, in der zweiten Hälfte brachte die Werkself den Sieg trotz Problemen über die Zeit.

Nachdem die ersten beiden Testspiele der Saisonvorbereitung gegen Paderborn (1:2) und San Sebastian (0:1) verloren gegangen waren, traf Bayer Leverkusen inmitten der von Trainer Xabi Alonso simulierten "englischen Woche" im dritten Test auf Olympique Marseille. Die Franzosen begannen mit Ex-Dortmunder Aubameyang in der Startelf. Bei der Werkself saßen viele Top-Spieler wie Wirtz, Frimpong, Andrich und Hofmann vorerst auf der Bank. Dafür begann Neuzugang Xhaka neben Mbamba im zentralen Mittelfeld.

Vor toller Kulisse entwickelte sich im Orange Velodrome eine intensive Partie. Beide Mannschaften gingen gutes Tempo und schreckten vor Zweikämpfen nicht zurück. Sowohl Marseille als auch die Leverkusener setzten immer wieder Akzente in der Offensive, doch der letzte Pass kam nur selten an. Was auch daran lag, dass sich einige Ungenauigkeiten ins Spielgeschehen einschlichen.

Leverkusen nutzt OM-Fehler eiskalt

Während OM die teils aussichtsreichen Angriffsbemühungen nicht in echte Torchancen ummünzen konnte, zeigte sich die Alonso-Elf eiskalt: Tah nutzte ein Missverständnis zwischen Keeper Pau Lopez und Kondogbia und musste nach einer Ecke nur noch ins leere Tor einköpfen (14.). Kurz vor der Pause sorgte ein Geniestreich für das 2:0, als Amiri einen Eckball von rechts direkt auf den kurzen Pfosten ins Tor zirkelte. Auch hier sah Pau Lopez nicht allzu gut aus.

Marseille wird besser: Mughe trifft zum Anschluss

Anders als die erste Hälfte gehörte der zweite Durchgang klar den Hausherren. Marseille machte Druck und schnürte die Werkself immer wieder in der eigenen Hälfte ein. Oftmals bekam ein Leverkusener im letzten Moment jedoch ein Bein dazwischen, weshalb eine Vielzahl an echten Torgelegenheiten trotz des Übergewichts ausblieb. Kondogbia (52.), Aubameyang (53.) und Ounahi (57.) näherten sich mit Abschlüssen zwar an, setzten die Kugel aber jeweils drüber.

Viele Wechsel auf beiden Seiten gegen Mitte der zweiten Hälfte sorgten außerdem dafür, dass der Spielfluss ein wenig ins Stocken geriet. Die neu formierten Mannschaften waren bemüht, doch es gelang vor allem bei den Gästen nicht viel. Mit einer Ausnahme: So führte eine abgefälschte Flanke von Gueye zu Mughes Anschlusstreffer - der eingewechselte Offensivmann musste das Leder nur noch über die Linie drücken (78.). In der Schlussphase warfen die Franzosen nochmals alles nach vorne, doch der Ausgleich sollte trotz guter Möglichkeiten durch Mughe (89.) und Mbemba (90.+5) nicht mehr gelingen.

Für die Leverkusener steht am Samstag (ab 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das nächste Testspiel gegen West Ham United an. Am Samstag darauf folgt das erste Pflichtspiel, wenn es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Teutonia Ottensen geht.