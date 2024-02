Marseille entlässt Gattuso - Nachfolge bereits geklärt

Olympique Marseille hat sich von Trainer Gennaro Gattuso (46) getrennt. Damit setzt sich eine turbulente Saison fort - und der Nachfolger bringt ebenfalls eine bemerkenswerte Story mit.

In einer sehr knapp gehaltenen Mitteilung kommunizierte Marseille am Dienstagmittag "das Ende der Zusammenarbeit mit Gennaro Gattuso" und bedankte sich beim 46-jährigen Italiener "für seinen unermüdlichen Einsatz und die Professionalität, die er an den Tag gelegt hat". Am Ende war es nicht genug, um seinen Job zu retten - denn die Ergebnisse waren zuletzt ausgeblieben.

Im Kalenderjahr 2024 hat der einstige Spitzenklub nur ein einziges Pflichtspiel gewonnen - ein 1:0 im Pokal bei Fünftligist US Thionville. Mittlerweile wartet Marseille seit sieben Spielen auf einen Sieg, das 0:1 bei Stade Brest am Sonntag brachte das Fass letztlich endgültig zum Überlaufen. In der Liga rutschte OM auf den neunten Tabellenplatz ab und hat sechs Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Gattuso hatte noch am Sonntag verlauten lassen, dass man "einen Tiefpunkt" erreicht habe und man "nicht mehr über Europa sprechen" solle, sondern "nach hinten schauen" müsse.

Das wird man in Marseille nun ohne den Italiener tun, der wie bereits bei seiner vorherigen Station beim FC Valencia nach wenigen Monaten schon wieder gehen muss. In der südfranzösischen Küstenstadt hatte Gattuso erst Ende September übernommen, nachdem der erst im Sommer verpflichtete Trainer Marcelino (58) nur einen Tag vor dem Europa-League-Kracher gegen Ajax Amsterdam hingeworfen hatte - weil die Vereinsführung zuvor von Fan-Vertretern bedroht worden war.

Gasset übernimmt trotz Afrika-Cup-Desaster

Die äußerst turbulente Saison des zweitgrößten Vereins des Landes geht damit in die nächste Runde - und hat mit Gattusos Nachfolger schon die nächste Wendung erhalten. Wie OM nur kurz nach Gattusos Freistellung mitteilte, wird Jean-Louis Gasset den Trainerposten übernehmen. Der 70-Jährige hat selbst äußerst ereignisreiche Tage hinter sich, war noch bis vor knapp vier Wochen Nationaltrainer der Elfenbeinküste, wurde nach der enttäuschenden Gruppenphase und einem desaströsen 0:4 gegen Äquatorialguinea beim Afrika-Cup im eigenen Land aber entlassen - und schaute dabei zu, wie sein Assistent Emerse Faé mit der Mannschaft den Titel holte.

"Es ist eine große Ehre für mich, Teil dieses legendären Vereins zu werden", lässt sich Gasset in einer Mitteilung zitieren. "Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu arbeiten."

Wie lange Gassets Vertrag läuft, geht aus der OM-Mitteilung nicht hervor. Möglich ist den Berichten zufolge, dass Gasset das Team nur bis zum Sommer coacht und dann Wunschlösung Christophe Galtier übernimmt. Der ehemalige PSG-Coach stammt aus Marseille und war bereits als Co-Trainer für OM tätig, arbeitet momentan aber für den katarischen Klub Al-Duhail. Ob ein Wechsel zurück in die Heimat möglich ist, sei momentan noch nicht absehbar.