Marseille entlässt Gattuso

Gennaro Gattuso (46) ist nicht mehr Trainer von Olympique Marseille. Wie der französische Klub am Dienstag bekanntgab, habe man die Zusammenarbeit mit dem italienischen Coach nach nicht einmal fünf Monaten in der Verantwortung beendet. Bereits seit dem 0:1 in Brest am Sonntagabend hatten mehrere Medien berichtet, dass der Verein sich vom Trainer trennen werde. Marseille war zuletzt auf den neunten Platz abgerutscht.