Marseiler vor Rückkehr in die Viktoria-Startelf

Viktoria Köln will im Nachholspiel in Zwickau am Abend einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. In der Elf von Olaf Janßen weht trotz oder wegen vieler Ausfälle derzeit ein frischer Wind.

Simon Handle pustete erst mal kräftig durch. Am Ende schien Kölns Flügelspieler sehr einverstanden mit dem Remis, das seine Viktoria am Freitagabend bei der U 23 des SC Freiburg erreicht hatte. "In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan", sagte der 24-Jährige nach einem glücklichen Unentschieden. Auch Trainer Olaf Janßen, der seinen Vertrag kürzlich verlängerte, konnte mit dem 1:1 im Dreisamstadion bestens leben: "Das Ergebnis fühlt sich fast ein bisschen wie ein Sieg an." Vor allem aber lobte der 55-Jährige die Mentalität seines mit sechs U-19-Spielern angereicherten 20er-Kaders: "Es spielt keine Rolle, wer hier in den nächsten Wochen noch ausfallen wird, es wird nur um unsere Haltung gehen."

Zwei Gelbgesperrte

Es weht offenbar ein neuer Wind durch die Mannschaft, die sich angesichts zahlreicher Verletzungen, COVID-19-Infektionen und Sperren seit Wochen durch die Liga schleppt und dies auch weiterhin im Stakkato tun muss: Bereits am Abend steht die Nachholpartie in Zwickau auf dem Programm, Zeit zur Regeneration bleibt kaum. Zu allem Überfluss fallen mit Kai Klefisch und Daniel Buballa zwei weitere Fußballer aus, sie hatten am Freitag jeweils ihre fünfte Gelbe Karte der Saison gesehen. Dafür dürfte Angreifer Luca Marseiler (kicker-Notenschnitt 2,96; zwei Tore, ein Assist) wieder in der Startelf stehen. Er war in Freiburg eingewechselt worden, es war das erste Pflichtspiel des ehemaligen Unterhachingers im Kalenderjahr 2022.

"Halbgas wird nicht reichen"

"Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen werden", prognostizierte Janßen im Interview auf der Klubwebsite vor einem Duell, bei dem beide Kontrahenten auf 32 Zähler aufstocken und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Für den Kölner Coach, der diesmal sogar sieben U-19-Spieler im Aufgebot hat, sei die Aufgabe ein "Bonusspiel": "Vor allem aufgrund der letzten Wochen und der Punkte, die wir geholt haben, glaube ich einfach, dass wir das Geschenk annehmen sollten, dass wir in Zwickau spielen können."

Der Gegner spiele einfach und ehrlich, mache dies aber "extrem gut": "Halbgas wird da nicht reichen."