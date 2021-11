Marschs Schiri-Schelte: "Als wollte er ein Autogramm von Neymar"

Mit einem Punkt aus vier Spielen ereilte RB Leipzig in der Gruppe A vorzeitig das Aus in der Champions League. Dennoch war die Stimmung bei den Sachsen nach der Mittwochspartie nicht gänzlich getrübt.

"Wir hätten dieses Spiel gewinnen sollen. Es ist wieder schade, dass wir die Vorteile nicht genutzt haben", meinte Jesse Marsch nach dem 2:2 gegen Paris St. Germain an diesem 4. Champions-League-Spieltag im Gespräch bei DAZN - und klang dabei ähnlich wie schon zwei Wochen zuvor nach dem Spiel in Paris (2:3). Dennoch sah der Leipziger Coach in der Partie einen "wichtigen Schritt nach vorne". Denn: "Die Leistung am Anfang war stark, auch die Antwort in der zweiten Halbzeit nach dem Rückstand. Das war nicht so einfach, am Schluss noch diese Chancen und den Elfmeter zu bekommen", so der US-Amerikaner.

Während Marsch auf die Leistung seiner Spieler "sehr stolz" gewesen sei, haderte der 47-Jährige erneut mit den Unparteiischen in der Champions League und setzte gar zu einer kleinen Tirade an: "Ich war wirklich böse über die Leistung des Schiedsrichters - von Anfang an. Ich habe oft erlebt, dass diese ganzen großartigen Vereine allen Respekt von den Schiedsrichtern bekommen. Das einzige, was etwas ändert, ist, wenn ich mit meinen Emotionen eskaliere. Ich sage das jetzt an dieser Stelle schon zum zweiten Mal, dass man entweder alles schlucken kann, oder man reagiert mit Emotionen, um etwas mehr Respekt zu bekommen. In vielen Momenten war es, als wollte er nach dem Spiel ein Autogramm von Neymar. Klar, es ist super, Mbappé, Neymar und di Maria hier in Leipzig zu haben. Aber lasst uns ein normales Spiel haben, von dem man sagen kann: Es war fair."

Hadern mit Chancen, aber kein Vorwurf an Silva

Einig waren sich die Leipziger, dass der von André Silva schon in der 12. Minute vergebene Strafstoß, der bei Verwandlung eine 2:0-Führung zur Folge gehabt hätte, die Situation deutlich zu ihren Gunsten hätte beeinflussen können. "Sehr wichtig" hätte eine Zwei-Tore-Führung sein können, konstatierte Marsch. Auch Konrad Laimer trauerte den guten Gelegenheiten in den ersten 20 Minuten hinterher: "Das tut weh, wir haben diese Chancen und sie kommen zweimal vors Tor und treffen. Aber das ist eben auch Qualität."

Wir haben immer zwei bis drei Schützen, da wird nach Gefühl entschieden. Peter Gulacsi

Den Fehlschuss ankreiden - oder gar die Tatsache, dass er den Ball beim Elfmeter nicht Emil Forsberg überlassen hatte, der jüngst mehrmals vom Punkt erfolgreich gewesen war - wollte Peter Gulacsi dem Portugiesen in jedem Fall nicht. "Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. André ist auch ein super Torjäger, das hat er letztes Jahr bewiesen. Wir haben immer zwei bis drei Schützen, da wird nach Gefühl entschieden. André war super drin im Spiel, dass er dann schießt, ist auch normal", stellte sich der Leipziger Kapitän vor den Angreifer.

Zudem fügte Gulacsi in Anspielung auf den italienischen Nationaltorhüter und Europameister Gianluigi Donnarumma an: "Das Problem war eher, dass da einer der besten Torhüter der Welt stand."