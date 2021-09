Marsch über Bayern-Pleiten: "Unser Matchplan damals war gut"

Am Samstagabend steht für RB Leipzig das Duell mit dem FC Bayern München an. Nach der Partie vor elf Tagen beim VfL Wolfsburg (0:1) ist das Spiel das nächste Kräftemessen mit einem Top-Team der Liga - dieses Mal mit dem Top-Team der Liga.

Will es mit Leipzig besser machen als mit Salzburg: Jesse Marsch.

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen RB und den Bayern - am 3. April dieses Jahres in Leipzig, die Münchner siegten 1:0 - ging es um den Titel, diesmal ist es das Duell des Zehnten gegen den Dritten. Und es ist natürlich die erste Rückkehr des Trios Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano, das die Leipziger in diesem Sommer gen München verlassen hat.

Der neue Trainer Jesse Marsch weiß sehr wohl um die besondere Konstellation, für ihn steht das Spiel jedoch unter einer anderen Prämisse. "Ich meinem Kopf ist, dass unsere Mannschaft gegen den Gegner spielt", stellt der US-Amerikaner klar.

Dass sein Team mit einem Sieg aus drei Ligapartien hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, dessen ist sich Marsch bewusst. "Ich weiß, dass wir ein bisschen mehr Druck haben", sagt der 47-Jährige. Das soll aber seiner Ansicht nach kein Hindernis sein, dem Rekordmeister die Stirn zu bieten und eine gute Leistung abzurufen. "Das Wichtigste ist, dass wir uns auf unsere Leistung und unseren Matchplan fokussieren", betont der Coach, der sein Team "aggressiv und intensiv" spielen sehen will und darüber hinaus von seinen Akteuren vor allem Mut fordert.

Wir brauchen 16 gute Leistungen Marsch

Marschs eigene Erfahrungen mit den Bayern sollen ihm bei der Einstellung seines Teams auf den Kontrahenten ebenfalls helfen. Auch wenn RB Salzburg unter seiner Regie im Spätherbst 2020 in der Gruppenphase der Champions League dem Rekordmeister 2:6 und 1:3 unterlag; dabei aber zweimal unter Wert geschlagen wurde. "Unser Matchplan damals war gut", sagt Marsch. Aber nicht nur seine Erfahrungen sollen helfen, sondern auch die seiner Profis aus vergangenen Duellen mit dem Rekordmeister.

Gerade im eigenen Stadion habe RB in den vergangenen Jahren "sehr gut" gegen die Bayern gespielt, so der Coach weiter. Allerdings ist ihm klar, dass RB gegen den Branchenprimus und Titelverteidiger vor einer ultimativen Prüfung steht. "Wir brauchen 16 gute Leistungen", betont Marsch mit Blick auf seine Startelf und die fünf Einwechsel-Optionen.

Dani Olmo winkt die Startelf - Klostermann wohl ohne Probleme

Welche Formation er von Beginn an auf den Rasen schickt, lässt der Coach noch offen. Klar dürfte sein, dass Angelino nach überstandenen Oberschenkelproblemen ebenso in den Kader zurückkehrt wie Dani Olmo. Der spanische Nationalspieler, der in der aktuellen Länderspiel-Phase von Nationalcoach Luis Enrique geschont wurde, ist ein Kandidat für die Startelf. "Er kann ein wichtiger Spieler in diesem Spiel werden", sagt Marsch, der vor allem Olmos "Qualitäten auf engem Raum und seine spielerischen Lösungen" schätzt.

Verzichten müssen die Leipziger neben Marcel Halstenberg (Kapselreizung im Sprunggelenk) auch auf die angeschlagenen Nachwuchskräfte Hugo Novoa und Sidney Raebiger. Offen ist dagegen noch, ob Tyler Adams in der Startelf stehen wird. Der Mittelfeldakteur wird erst am Donnerstagabend in Leipzig erwartet und hat zudem für das Nationalteam der USA zuletzt drei Partien über 90 Minuten absolviert.

Bei Lukas Klostermann soll laut Marsch die unvorhergesehene Zwischenlandung des DFB-Teams in Edinburgh und die dadurch verzögerte Heimkehr keine größeren Auswirkungen haben. Der 25-Jährige wird ebenfalls am Donnerstagabend wieder in Leipzig erwartet, und da der Verteidiger kein Spiel über 90 Minuten bestritten hat, geht Marsch davon aus, dass Klostermann gegen die Münchner beginnen kann.

