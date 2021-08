Marsch schwärmt von Silva: "Sehr clever"

RB Leipzig hat am Freitag sein enormes Potenzial angedeutet. Coach Jesse Marsch geriet besonders bei zwei seiner Schützlinge ins Schwärmen.

Als Jesse Marsch am späten Freitagabend bei der Pressekonferenz sein Statement zum 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart abgab, lag dem Trainer von RB Leipzig eine Angelegenheit am Herzen. Die "wichtigsten Dinge an diesem Abend" seien folgende gewesen, so Marsch: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass Emil (Forsberg, Anm. d. Red.) und André (Silva, Anm. d. Red.) die Elfmeterschützen sind. Der Fakt, dass Emil André den Ball gegeben hat, damit er ein Tor schießen und richtig in unsere Mannschaft reinkommen kann, sagt alles über Emil. Wenn wir diese Mentalität in unserer Gruppe haben, sind unsere Möglichkeiten sehr groß."

Die großzügige Geste von Forsberg gegenüber dem Neuzugang von Eintracht Frankfurt bescherte Silva bei dessen Heim-Debüt für RB den für einen Torjäger so wichtigen ersten Treffer im neuen Trikot, war aber gewissermaßen auch eine Art Revanche. Denn vor dem 2:0 von Forsberg hatte Silva dem schwedischen Offensiv-Strategen beim Doppelpass den Ball per Hackentrick maßgerecht in den Lauf gelegt. Die Vorlage zum 2:0 sowie der verwandelte Elfmeter zum Endstand waren zwei der drei stärksten Aktionen, die der Rekordtransfer der Leipziger (23 Millionen Euro Ablöse) im Duell mit den Schwaben hatte.

75-Prozent-Passquote

Aktion Nummer drei, ein Seitfallzieher, den VfB-Keeper Florian Müller parierte (23.), hätte zweifelsfrei auch ein Tor verdient gehabt. Silvas direkter Vorgesetzter war jedenfalls voll des Lobes über den Auftritt seines Neuzugangs, der beim 0:1 in Mainz vor Wochenfrist noch enttäuscht hatte. "Ich finde, André hat sehr gut gespielt", sagte Marsch, "er war fast bei jeder Offensivaktion dabei und hatte einen super Assist. Er war sehr clever." 75 Prozent wies die Statistik bei Silva als Passquote aus - ein in der Tat starker Wert.

Gleichwohl konnte Silva so manche Abstimmungsschwierigkeit mit seinen neuen Kollegen nicht verbergen. Zumal sich der portugiesische Nationalspieler (42 Einsätze, 16 Tore bislang) als Strafraumstürmer mit seiner Spielanlage dem RB-Fußball grundsätzlich noch weiter anpassen muss.

Deswegen sagt Marsch auch: "Er ist in einer neuen Mannschaft. Wir müssen mehr über ihn lernen und er muss mehr über uns lernen." Aber insgesamt, so der RB-Coach weiter, "bin ich sehr zufrieden mit André. Ich glaube, er wird sich mehr und mehr mit der Mannschaft entwickeln und noch viele Tore schießen." Ein Anfang ist gemacht.