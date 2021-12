Marsch schwärmt von Kurth - und entschuldigt sich bei Brobbey

Wer betreut RB Leipzig am Freitag in Berlin? Diese Frage ist am Donnerstagmittag noch nicht klar. Jesse Marsch lobte seinen potentiellen Vertreter - und entschuldigte sich bei Brian Brobbey für eine seiner Entscheidungen beim letzten Spiel.

"Wir testen jeden Tag, es sind immer mehr negative Tests dabei, das ist gut. Ich fühle mich heute sehr gut. Wir schauen dann immer, was die jeweiligen Maßnahmen sind", sagte Coach Marsch auf der digitalen Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Der Trainer befindet sich nach seiner Corona-Infektion noch in häuslicher Isolation, wird also beim Training noch nicht dabei sein. Die Entscheidung bezüglich seiner Rückkehr liegt nun beim Gesundheitsamt. RB Leipzig befindet sich in enger Abstimmung und will etwaige Neuigkeiten zeitnah kommunizieren.

Es bleibt also eine Resthoffnung, dass Marsch am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Berlin doch dabei sein kann. Da auch Co-Trainer Achim Beierlorzer positiv getestet wurde und sich in Isolation befindet, wurde das Training zuletzt vom zweiten Assistenzcoach Marco Kurth geleitet. "Es gibt eine Möglichkeit, dass Achim aus der Quarantäne kann, vielleicht kann er wieder unterstützen. Marco ist bereit, er versteht ganz genau, was wichtig ist für das Spiel. Wir haben auch immer Videokonferenzen und stimmen uns genau ab. Ich vertraue Achim und Marco", so Cheftrainer Marsch.

Sollte Kurth die Mannschaft auch in Berlin betreuen, hätte Marsch überhaupt keine Bauchscherzen. "Marco ist perfekt, er ist ein super Trainer. Ich habe viele Fragen von anderen Vereinen und Sportdirektoren über Marco, weil er sehr gut ist. Das ist eine große Herausforderung für ihn, aber er ist mehr als bereit. Wichtig ist, dass der Ablauf in unserer Kommunikation mit allen zusammen so gut wie möglich funktioniert."

Entschuldigung bei Brobbey

Der Trainer nutzte die Presserunde am Donnerstag auch, um sich noch einmal bei einem seiner Spieler zu entschuldigen. Angreifer Brian Brobbey war beim 1:3 gegen Leverkusen in der 43. Minute ausgewechselt und von Dominik Szoboszlai ersetzt worden, zu einem durchaus ungewöhnlichen Zeitpunkt also. "Ich habe mit ihm gesprochen und mich entschuldigt, das Timing der Auswechslung war nicht ideal. Es ist schwer von zu Hause aus, ich hatte auch ein bisschen Verzögerung im Vergleich zum Livespiel. Der Plan war, den Wechsel früher zu machen, aber es dauerte ein bisschen, bis Dominik warm war. Nicht nur Brian war gegen Leverkusen nicht gut im Spiel", erklärte Marsch.

Marsch fordert anderes Gesicht gegen Union

Am Freitag wollen die Leipziger ein anderes Gesicht zeigen als gegen Leverkusen. "Wir sind in einer Situation, in der wir verzweifelt sind. Wir müssen bereit sein, brauchen eine gute Mentalität und einen guten Matchplan. Wir brauchen Disziplin und Klarheit in unserem Spiel", forderte Marsch, der im Bezug auf den Matchplan sagte: "Union ist sehr gut bei Kontern. Deswegen müssen wir besser im Gegenpressing und in der Restverteidigung sein als gegen Leverkusen, damit Union nicht so viel Raum hinter unserer Kette kriegt. Da müssen wir kompakter in gewissen Momenten sein."