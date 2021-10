Marsch nach Nkunkus Trainings-Abgang: "Wir haben gesprochen"

Den Trainings-Abgang von Christopher Nkunku hat Jesse Marsch galant wegmoderiert. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg klärte er nicht nur über die Hintergründe auf, sondern sprach auch über seine Erwartungen und das Personal.

Marschs Personal-Update vor dem Auswärtsspiel in Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fiel lang und durchwachsen aus. So muss der RB-Coach länger als geplant auf Marcel Halstenberg verzichten. Der Nationalspieler unterzog sich an diesem Donnerstag einem kleinen Eingriff am Knie. "Es dauert sicher zwei Wochen, bevor er wieder auf dem Platz steht und individuell trainieren kann", berichtete Marsch.

Ein "gutes Signal" gab es hingegen von Dani Olmo, der nach einem Muskelfaserriss erstmals wieder auf dem Platz trainierte. "Er ist mehr und mehr aggressiv", erklärte Marsch. Vielleicht ist sogar schon in Freiburg ein Kurzeinsatz drin, oder dann am kommenden Dienstag im Champions-League-Spiel in Paris.

Bereit für Samstag sind Nordi Mukiele und Kevin Kampl. Mukiele hatte am Mittwoch das Training wegen einer Dehnung im rechten Knöchel abbrechen müssen. Kampl trainierte wegen einer Erkältung separiert von der Mannschaft, um niemanden anzustecken, wird aber rechtzeitig fit.

Leichte Sprunggelenksprobleme bei Nkunku

Und Christopher Nkunku? Der 23-jährige Franzose war gegen Ende des Mittwochstrainings einfach abgedampft. Marsch klärte auf: "Er war sauer, dass seine Mannschaft verloren und er sich in der letzten Aktion nach einem Schlag auch noch leicht am Sprunggelenk verletzt hat." Mittlerweile sei alles geklärt: "Wir haben gesprochen, es war nur ein bisschen Unzufriedenheit. Er ist bereit für Samstag - das ist das wichtigste", spielte Marsch den Abgang herunter, um Nkunku sogleich in den höchsten Tönen zu loben: "Er ist gerade so wichtig für uns. Er fühlt sich jetzt voll sicher in der Gruppe und ist ein sehr wichtiger Bestandteil." Fünf Tore in den vergangenen drei Pflichtspielen unterstreichen das.

Nkunku schoss Leipzig vor der Länderspielpause zu deutlichen Siegen gegen Bochum (3:0) und Hertha (6:0), RB machte dadurch in der Tabelle an Boden gut. "Wir haben gerade ein Momentum in der Liga", meinte Marsch und ordnete das Freiburg-Spiel entsprechend als "so wichtig" ein, ja sogar als "eines der wichtigsten Spiele in der Hinrunde".

Was er nun erwartet: Konstanz. Und: "Wir müssen mehr und mehr unsere Stärken ausspielen, also intensiv gegen den Ball arbeiten, viel Druck in der gegnerischen Hälfte aufbauen, und im Ballbesitz mehr Aktionen nach vorn haben und weniger tief vor unserem Tor."

Sorry, dass unsere Pressekonferenzen nicht so interessant sind. Jesse Marsch

Marschs Respekt vor dem Sport-Club - inklusive Premiere im neuen Europa-Park-Stadion - ist dabei "sehr groß". Freiburg trete mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf und sei immer gefährlich bei Standards. Außerdem schwärmte er über Christian Streich. Der sei nicht nur ein "super Trainer", nein, Marsch "mag auch seine Pressekonferenzen". Mit einem breiten Grinsen schob er hinterher: "Sorry, dass unsere Pressekonferenzen nicht so interessant sind."