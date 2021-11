Marsch: "Das ist mir unerklärlich"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)



Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war eine gute Leistung gegen einen schwierigen Gegner. Mit dem Ball war es in der ersten Halbzeit teilweise zu fehlerhaft. Wir sind trotzdem drangeblieben. Wir haben uns am Ende belohnt mit einem passenden Tor. Wir haben nach dem Standard für Stuttgart mit viel Wille und Wucht umgeschaltet."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben ein gutes Spiel von uns gesehen, was Struktur angeht, was Energie angeht. Wir haben auch den Mut gehabt, nach vorne zu spielen. Wir haben dran geglaubt, uns zum Schluss aber leider nicht belohnt."

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 2:0 (1:0)



Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben vom Anpfiff an die Dinge auf den Platz gebracht, die wir uns vorgenommen haben. Wir waren aggressiv und haben die Leipziger nicht in ihr Spiel kommen lassen. Die intensive Spielweise hat uns sehr geholfen. Das einzige Manko war unsere Chancenverwertung. Aber wir wollen nicht zu gierig sein und freuen uns über den Sieg gegen eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Daran gilt es anzuknüpfen."

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Es war ein verdienter Sieg für Hoffenheim. Sie haben besser gespielt in jeder Phase des Spiels und haben mehr Willen gezeigt. Das ist mir unerklärlich. Wir waren nicht bereit für die Partie. Daraus müssen wir lernen und bessere Leistungen zeigen."

Borussia Mönchengladbach - SpVgg Greuther Fürth 4:0 (3:0)



Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es war ein absolut verdienter Sieg, auch die Souveränität war sehr gut. In der ersten Halbzeit haben wir noch ein paar Chancen liegen lassen. Jonas Hofmann strotzt derzeit voller Selbstvertrauen. Er ist ein absoluter Schlüsselspieler unserer Mannschaft."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der uns einfach in allen Bereichen überlegen war. Das hat man ab der ersten Minute gesehen. Deswegen haben wir verdient verloren. Ich möchte meine Mannschaft aber auch loben. Wenn du hier mit 0:3 in die Pause gehst und dann nicht ganz untergehst, das war dann ordentlich."

Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum 1:0 (1:0)



Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment an die Mannschaft. Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir wollten nicht so ein offenes Spiel, es war ein offener Schlagabtausch. Wir haben viele Situationen, die wir nicht gut ausspielen. Wir hatten aber die klareren Chancen und haben deswegen verdient gewonnen."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es ist schwer, ein Statement abzugeben. Im Endeffekt kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Es ist eine Entwicklung zu erkennen. Wir haben versucht, dem Druck standzuhalten. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die Umschaltmomente besser nutzen. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Wir werden unsere Punkte sammeln, um unsere Ziele zu erreichen."

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 2:2 (1:0)



Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wie die Mannschaft sich nach dem 2:2 dagegengestemmt hat, ist ein Kompliment wert. Insgesamt war das eine richtig gute Leistung und ein Teilerfolg, den wir auch gerne mitnehmen."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Leider haben wir erst in der zweiten Halbzeit die Intensität gehabt, die Bielefeld das ganze Spiel über hatte. Wenn man nach 60 Minuten 0:2 hinten liegt, muss man mit einem Punkt eigentlich zufrieden sein."

FC Augsburg - Bayern München 2:1 (2:1)

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Mit 2:1 in die zweite Halbzeit zu gehen, war gefährlich. Aber wir haben mit Glück und Geschick gespielt. Natürlich ist heute ein Feiertag."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir kriegen die Gegentore eigentlich immer auf die identische Weise. Wir verteidigen ein bisschen sorglos. Wenn nach vorne nicht viel geht, musst du hinten stabiler sein. Gewinnen lieben ist das eine, verlieren hassen ist das andere."