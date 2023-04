Marozsans letztes Länderspiel: Zuckerpässe und ein "Herz aus Gold"

Am Dienstag gegen Brasilien wird Dzsenifer Marozsan (30) zum Abschied aus der Nationalelf die große Bühne bereitet. Über die Spielmacherin verlieren Wegbegleiterinnen nur positive Worte.

Ein schöneres Kompliment kann man kaum aussprechen. "Sie hat ein Herz aus Gold", sagt Svenja Huth über Dzsenifer Marozsan. Beide verbindet eine langjährige, tiefe Freundschaft, sie bezeichnen sich gegenseitig als "Schwestern". Die vergangene Tage haben die beiden Freundinnen besonders genossen. Es waren die letzten gemeinsamen Stunden in der Nationalmannschaft. Marozsan wird am Dienstag in Nürnberg beim Spiel gegen Brasilien zum letzten Mal das DFB-Trikot tragen. Es wird ihr 112. Länderspiel sein, eine Ära geht zu Ende.

Die 30-Jährige muss sich dem Diktat ihres Körpers beugen. Nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich im April 2022 beim WM-Qualifikationsspiel in Serbien zuzog und der sie die Teilnahme an der EM in England kostete, musste die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon hart kämpfen, um wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Sie hat es geschafft. Aber: Das Knie will die Belastungen aus Liga, Champions League, Pokal und Nationalmannschaft nicht mehr komplett mittragen.

Maro ist ein ganz demütiger Mensch und bringt viel Wärme in unser Team. Martina Voss-Tecklenburg

"Es ist durch die schwere Verletzung leider nicht mehr das, was es mal war. Das muss ich leider zugeben. Auch wenn ich im Verein alle Einheiten und Spiele absolviere, muss ich viel dafür machen, dass dies so möglich ist", erzählt Marozsan aus ihrem mitunter beschwerlichen Sportlerinnen-Alltag. Am 13. März erklärte die Edeltechnikerin deshalb ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft. "Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt aufzuhören", teilte die 30-Jährige mit.

Marozsan gab im Jahr 2010 ihr Debüt in der deutschen Nationalelf. Mit der DFB-Auswahl wurde sie 2013 Europameisterin in Schweden und 2016 Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Mit dem 1. FFC Frankfurt gewann sie 2015 die Champions League, mit Olympique Lyon - wo sie seit 2016 spielt - triumphierte sie fünfmal in der europäischen Königsklasse, wurde viermal französischer Meister sowie dreimal Pokalsieger. Dreimal (2017 bis 2019) wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt.

Abseits des Platzes hielt Marozsan sich zurück

Die Spielmacherin gehört zum Kreis der Fußball-Ästhetinnen. Ohne Frage: Sie gehört zu den besten Technikerinnen, die es im deutschen Frauenfußball je gegeben hat. Viele sagen: Sie war und ist die Beste. "Sie spielt Zuckerpässe", sagt Huth.

Abseits des Platzes war Marozsan immer drauf bedacht, möglichst wenig Aufhebens von sich zu machen. Lautsprecher durften gerne andere sein. Sie hielt sich lieber im Hintergrund. Im Kreis der Nationalmannschaft genießt sie seit 13 Jahren allerhöchste Wertschätzung, ihre Meinung ist gefragt und geschätzt. Kurzum: "Sie reißt eine Lücke", sagt Freundin Huth - und spricht damit aus, was Mitspielerinnen und Trainerteam denken.

"Maro ist ein ganz demütiger Mensch und bringt viel Wärme in unser Team", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit strahlenden Augen. Und Marozsans langjähriger Berater Dietmar Ness schwärmt: "Für mich ist Dzsenifer eine außergewöhnliche Persönlichkeit - immer freundlich, tiefgründig und wertschätzend."