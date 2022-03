Marozsan: "Juventus hat mich nicht überrascht"

Vor dem Viertelfinale der Champions League der Frauen spricht die fünfmalige Champions-League-Siegerin Dzsenifer Marozsan im kicker über ihre Erwartungen für den kommenden Gegner.

Fünfmal hat Dzsenifer Marozsan die Champions League schon gewonnen: 2015 mit dem 1. FFC Frankfurt und von 2017 bis 2020 mit Olympique Lyon. Am Dienstagabend (18.45 Uhr LIVE! bei kicker) tritt der französische Vizemeister beim italienischen Meister Juventus Turin an. Vor dem Viertelfinale äußert sich die 29-jährige Nationalspielerin im kicker über…

…die Überraschungsmannschaft Juventus:

Schon in der vergangenen Saison haben wir gegen Juventus gespielt und es war kein leichtes Spiel. Von daher war ich nicht überrascht, dass sie dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg Probleme bereitet und beide in der Gruppenphase hinter sich gelassen haben. Wir werden Juventus auf keinen Fall zu unterschätzen.

…die Favoritenrolle in dem Duell:

Für mich ist nicht wichtig, wer als Favorit ins Spiel geht. Entscheidend ist, dass wir die beiden Spiele mit hoher Konzentration und Siegeswillen angehen.

…die Stärken von Juventus:

Über die Stärken und Schwächen vor einer Begegnung rede ich nicht gerne. Jedes Spiel ist außerdem anders. Was ich sagen kann ist, dass wir Juventus sehr gründlich analysiert und uns bestens vorbereitet haben.

…die Vormachtstellung des FC Barcelona in Europa:

Barcelona spielte letztes Jahr eine sehr starke Saison. Ich persönlich liebe es, die Mädels von Barca spielen zusehen. Aber um übermächtig in Europa zu werden, muss man das über mehrere Jahre bestätigen. Dazu reicht für mich eine Saison nicht aus. Für mich persönlich wird eine Mannschaft übermächtig, wenn sie das schafft, was Olympique Lyon geschafft hat, nämlich die Champions League fünfmal in Folge zu gewinnen.