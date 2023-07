Marozsan, Däbritz, Leupolz & Co: Wer wird Deutsche Fußball Botschafterin?

Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. ruft zur Wahl des Publikumspreises auf. Wegen des Themenjahres 'Frauen.Fussball.Global.' stehen nur Fußballerinnen zur Wahl. In einem Online-Voting kann die Siegerin bis zum 16. Juli bestimmt werden.

Fünf Spielerinnen stehen auf der Website des Deutschen Fußball Botschafters zur Wahl, die sich im Ausland durch sportliche Erfolge ausgezeichnet und damit zum weltweiten Ansehen Deutschlands beigetragen haben.

Voting-Teilnehmer und Teilnehmerinnen können drei Favoritinnen aus dem Kreis der Nominierten auswählen. Die 1. Stimme vergibt dabei drei Punkte, die 2. Stimme zwei, die 3. Stimme einen Punkt. Die Wahl - in Deutsch und Englisch verfügbar - findet auf der Website des Fußball-Botschafters bis zum 16. Juli 23.59 Uhr statt. Die Siegerin wird in Sydney während der WM 2023 in Neuseeland und Australien in einer Award-Zeremonie gekürt.

Deutsche Fußball Botschafterin 2023: Hier geht's zur Abstimmung

Quintett zur Auswahl

Die fünf Kandidatinnen sind Ann-Katrin Berger, Melanie Leupolz (beide Chelsea FC), Dzsenifer Marozsan, Sara Däbritz (beide Olympique Lyon) sowie Leonie Pankratz vom HJK Helsinki. Jeder Award ist mit einem Preisgeld verbunden, das in soziale Zwecke fließt.

Zum insgesamt elften Mal findet das beliebte Online-Voting statt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Bastian Schweinsteiger (2017), Emre Can (2016), Mesut Özil (2015), André Schürrle (2014) oder Sami Khedira (2013). In der Kategorie Trainer*innen wurden 2014 Monika Staab sowie 2020 Anja Zivkovic ausgezeichnet. Nun wird erstmals eine Spielerin den Award erhalten.

Der Deutsche Fußball Botschafter e.V. ist ein 2012 gegründeter gemeinnütziger Verein. Er würdigt Trainerinnen und Trainer für ihr Engagement auf und neben dem Platz. Unterstützt wird die Arbeit des Vereins durch das Auswärtige Amt und das Goethe Institut. Namhafte Fußballprominenz bringt sich außerdem unter anderem durch Jury- oder Beiratsarbeit ein. Die Awards werden in drei Kategorien vergeben. Neben dem Hauptpreis "Trainer*innen", wird der Ehren- und der Publikumspreis vergeben.