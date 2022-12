Marokkos Märchen: Es war einmal ein Außenseiter

Mit dem Achtelfinalerfolg über Spanien hat Marokko WM-Geschichte geschrieben. Was auf den ersten Blick wie eine Sensation wirkt, hat handfeste Gründe. Der Weg der "Atlas-Löwen" scheint auch gegen Portugal längst noch nicht vor dem sicheren Ende zu stehen.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Den ersten Titel dieser WM hat Marokko bereits gewonnen: Den der "Überraschungsmannschaft" schlechthin. Stehen die übrigen sieben Viertelfinalteilnehmer keineswegs unerwartet in der Runde der besten acht Teams, fallen die "Atlas-Löwen" diesbezüglich aus dem Rahmen. Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte stieß Marokko beim globalen Kräftemessen so weit vor, zudem als erst vierter afrikanischer Vertreter nach Kamerun (1990), dem Senegal (2002) und Ghana (2010). Nachdem das Team um Kapitän Roman Saiss bereits in der Gruppenphase Belgien (2:0) geschlagen sowie Vizeweltmeister Kroatien (0:0) Paroli geboten hatte, setzte sich der Außenseiter nun sogar im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. Eine märchenhafte Entwicklung, angesichts deren Substanz die Geschichte nun streng genommen allerdings ein bisschen umgeschrieben werden muss. Außenseiter? Das war einmal…

Arambat, Ziyech und Boufal sind die Schlüsselfiguren des Teams

Betrachtet man die jeweiligen Leistungen während der Gruppenphase, bedeutete schon das Weiterkommen gegen Spanien keine lupenreine Sensation mehr. Und gegen Portugal wartet am frühen Samstagabend in Doha praktisch ein 50:50-Duell. Dank enormer taktischer Disziplin defensiv äußerst gefestigt und zugleich mit einem brandgefährlichen Umschaltspiel gesegnet - an diesem Mix drohen sich zumindest jene Mannschaften die Zähne auszubeißen, die keine absoluten Weltklasse-Individualisten vom Schlag eines Kylian Mbappé oder Richarlison in ihren Reihen wissen. Schlüsselfiguren in der Stammelf sind neben Abräumer Solyan Arambat die defensiv fleißigen und enorm konterstarken Außen Hakim Ziyech und Sofiane Boufal. Gleichwohl bildet der drohende Ausfall der nominellen Innenverteidigung in Person von Saiss und Nayef Aguerd mit Blick auf Samstag eine große Unbekannte.

Trainer Regragui überzeugt als Taktiker und Motivator gleichermaßen

Umso stärker ruhen unabhängig vom Personal die Hoffnungen auf Coach Walid Regragui, der bisher als Taktiker und Motivator gleichermaßen überzeugend in Erscheinung trat. Medial als "afrikanischer Guardiola" gefeiert, wird ihm dieses Attribut indes nicht wirklich gerecht. Ballbesitz ist für den 47-Jährigen, der als erster afrikanischer Trainer ein WM-Viertelfinale erreicht hat, schließlich bestenfalls sekundär. Das große Verdienst des Mannes, der erst nach vollbrachter Qualifikation die Nachfolge des bosnischen Altmeisters Vahid Halilhodzic (70) angetreten hat, bildet vielmehr die Zusammenführung eines sportlich wie atmosphärisch homogenen Ensembles mit größtmöglicher individueller Klasse: In Chelsea-Star Ziyech und Bayerns Linksverteidiger Noussair Mazraoui gelang es ihm, zwei Leistungsträger wieder zu integrieren, die unter seinem Vorgänger keine Rolle mehr gespielt hatten.

Die Energie von 30.000 Anhängern ist im Stadion mit Händen zu greifen

Der womöglich größte Trumpf aktuell: In Katar wird die Mannschaft angefeuert als wäre sie der eigentliche WM-Gastgeber. Rund 30.000 Fans verwandeln die Stadien für bislang jeden marokkanischen Widersacher in einen wahren Hexenkessel. Die ungeheure Energie, die von den Rängen auf den Rasen überspringt und von dort wieder zurück, ist live vor Ort schier mit Händen zu greifen. "Ohne diese Menschen wäre unser Erfolg unmöglich", sagt Regragui. Dabei wird die Zahl der Unterstützer noch vergrößert durch Anhänger aus anderen afrikanischen bzw. arabischen Staaten. Marokko, so die Wahrnehmung, spielt in Katar explizit als Vertreter der arabischen Welt und ganz Afrikas. Ein Gemeinschaftsgefühl, das nun auch ins Halbfinale tragen soll. Mindestens.