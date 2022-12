Marokko ist noch nicht satt: "Wir kommen wieder"

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui ist trotz des 1:2 gegen Kroatien im Spiel um Platz 3 davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist bis zu einem Weltmeister aus Afrika.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Die wesentliche Botschaft gleich mal vorneweg: "In den nächsten 50 Jahren wird ein Team aus Afrika die WM gewinnen", sagte Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui nach dem verlorenen Spiel um Platz 3 am Samstag im Al Khalifa International Stadium. Der 47-Jährige zeigte sich zum Abschluss so überzeugt wie in den vier Wochen zuvor, als sein als krasser Außenseiter gestartetes Team einen Favoriten nach dem anderen gestürzt hatte.

"Glückwunsch an den Dritten Kroatien und ja, wir sind jetzt enttäuscht. Aber wenn wir morgen aufwachen, werden wir realisieren, was wir hier erreicht haben." Seine Mannschaft stand ja mit Fug und Recht unter den letzten vier Teams, nachdem es in der Gruppenphase zunächst Belgien ausgeschaltet hatte, im Achtelfinale Spanien und im Viertelfinale Portugal. Erst im Halbfinale war der Außenseiter, der irgendwann im Laufe des Turniers keiner mehr war, an Titelverteidiger Frankreich gescheitert. Nun setzte es gegen Kroatien zwar die zweite Niederlage in Folge bei diesem Turnier. Aber: "Wir haben für ein positives Image gesorgt."

Wir reagieren manchmal über, das passiert. Walid Regragui

Zu dem Streit seiner Spieler mit dem katarischen Schiedsrichter Abdulrahmen Al Jassim nach dem 1:2 wollte der Coach gar nicht viel sagen, nur: "Wir reagieren manchmal über, das passiert", sei aber nicht typisch für Marokko. Der Ärger der Spieler sei aus der Enttäuschung heraus und dem Ehrgeiz geschuldet gewesen. "Es war kein fehlender Respekt."



Das Schiedsrichter-Team hatte zuvor einige strittige Entscheidungen getroffen, jedoch zu Ungunsten beider Mannschaften. Berichten zufolge sollen marokkanische Spieler Gianni Infantino beschimpft haben. Der FIFA-Präsident hatte zuvor die Ehrung des Drittplatzierten Kroatien vorgenommen.

Alles eine Frage der Entwicklung

Doch viel lieber betonte Regragui noch einmal: "Wir haben ein fantastisches Turnier gespielt, wir haben gezeigt, dass ein Team aus Afrika eines Tages die WM gewinnen wird." Es sei eben eine Frage der Entwicklung, aber auch des Selbstvertrauens - und das wachse mit den Erfolgen, aber auch bereits mit der Erkenntnis, mithalten zu können. Denn am Ende hätten "nur Details den Ausschlag gegeben".

Aber Regragui wäre nicht schon einst als Spieler so ein Anführer gewesen, wenn er in diesem "kleinen Unterschied" nicht gleich auch einen Ansporn sähe: "Füße auf den Boden und weiterarbeiten. Wir zeigten der Welt, wie hart in Afrika gearbeitet." Das sei "wundervoll".

Nur fünf Teilnehmer aus Afrika

Fünf Teilnehmer hatte der afrikanische Kontinent bei dieser WM, aus Sicht von Regragui viel zu wenig. "Das ist schade bei der Größe des Kontinents und der vielen Länder." Schon bei der nächsten Endrunde 2026 werden es jedoch neun Länder sein. Und daher nochmal: "Ich bin sicher, dass eine Mannschaft aus Afrika die WM gewinnen wird." Er sagte nicht "kann", sondern "wird".

Ein oft gesehenes Bild bei der WM: Marokko jubelt. imago images

"Warum sind es meist die Europäer, die so weit kommen?", fragte Regragui und antwortete dann selbst: "Weil sie Erfahrung haben, und durch Erfahrung lernt man. Man bildet diese DNA Stück für Stück, Schritt für Schritt, irgendwann wird es ein Afrikaner schaffen."

Erst muss man zu Hause König sein

Aber weil er kein Träumer ist, sagte er auch: "Bevor man der König der Welt sein möchte, muss man zu Hause König sein. Wir müssen erst mal den Afrika-Cup gewinnen." Das habe er den Spieler schon in der Kabine gesagt. Auf dass sie wieder feiern auf den Straßen, gemeinsam mit dem König wie in den vergangenen Wochen regelmäßig. Der nächste Afrika-Cup findet 2024 in der Elfenbeinküste statt, 2026 dann die WM, und bei den Weltturnieren "wollen wir jetzt regelmäßig die Gruppenphase überstehen", meinte Regragui und versprach: "Wir kommen wieder."

Natürlich hätte er in Katar gerne den dritten Platz belegt, aber "wir haben Kinder zu Träumen angeregt. Sie wissen jetzt, dass sie Fußballer werden und es zu einer WM schaffen können. Das ist mit keinem Titel zu bezahlen."

Dann sagte er noch "Long live Africa" und war weg. Doch Regragui und Marokko werden wiederkommen.