Marokko hofft auf Casablanca: Wer richtet das WM-Finale 2030 aus?

Durchaus überraschend ist die WM 2030 in dieser Woche an insgesamt sechs Nationen vergeben worden. Marokko verleiht nun seinen Ambitionen Ausdruck, das Endspiel ausrichten zu wollen. Spanien hält dagegen.

Nach mehreren erfolglosen Anläufen wird Marokko 2030 Austragungsort einer Fußball-Weltmeisterschaft sein. Als eines von insgesamt gleich sechs Ländern, wie die FIFA jüngst überraschend verkündete. Der nordafrikanische Staat kann mit sechs Stadien für das Turnier planen - und will das Finale in Casablanca ausrichten.

Diesem Wunsch verlieh Fouzi Lekjaa am Tag nach der Vergabe Ausdruck. Er ist Präsident des nationalen Fußballverbandes und sagte beim marokkanischen Sender "Radio Mars" durchaus pathetisch, dass er hoffe, dass die Bemühungen des Landes "von Gott gewollt von Feierlichkeiten nach einem historischen Finale im Stadion von Casablanca gekrönt" sein würden. Die Hafenstadt Casablanca ist größte Stadt Marokkos und zugleich wichtigster Wirtschaftsstandort.

Spaniens Sportminister unterstreicht Ambitionen

Die Spanier machten ihrerseits noch am Donnerstag klar, wo ihrer Meinung nach der WM-Pokal in den Himmel gereckt werden soll. Sportminister Miguel Iceta unterstrich beim Radiosender "Onda Cero" - eine spanische Redewendung verwendend -, dass er erwarte, dass das Finale in Spanien stattfinden werde, obwohl "man seine Hühner nicht zählen kann, bevor sie schlüpfen".

Heißer Anwärter in Augen der Spanier ist sicherlich das modernisierte Estadio Santiago Bernabeu in der Hauptstadt Madrid, Heimat von Rekordmeister Real.

Wie geht es nun weiter? Laut Lekjaa wollen sich Marokko, Spanien und Portugal am 18. Oktober in der marokkanischen Hauptstadt Rabat treffen, um über Spielplan und Austragungsorte zu verhandeln. Iceta gab seinerseits an, dass sich die drei Verbände bereits seit einiger Zeit in Gesprächen befänden und in Sachen Spielverteilung auf einem gutem Weg seien.

Was das Finale betrifft, scheint dies noch nicht unbedingt der Fall zu sein.