Marokko-Coach Regragui: "Es ist noch nicht genug, wir wollen mehr"

Am Samstag kann Marokko als erste afrikanische Mannschaft in ein WM-Halbfinale einziehen. Trainer Walid Regragui hat viele Angeschlagene in seiner Truppe, sagt aber auch: "Wir haben einen Plan."

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Nach dem Höhepunkt ist vor dem Höhepunkt: Nach dem 3:0-Sieg im Elfmeterschießen am Dienstag im Achtelfinale gegen Spanien hat Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui erklärt: "Wir sind zu einhundert Prozent bereit." Der 47-Jährige will es als Ansage verstanden wissen: Man stehe vor einem "weiteren Match auf dem Weg in die Geschichte" nach dem Erfolg über Spanien und den Siegen in der Gruppenphase über Belgien und Kanada sowie dem Remis zum Auftakt der WM gegen den Vize-Weltmeister von 2018, Kroatien.

"Portugal ist der Favorit, aber das war zuvor auch Spanien. Wir sind der Underdog und wollen erneut die Überraschung schaffen. Natürlich haben wir auch Schwächen, aber das haben alle. Vielleicht hat Portugal weniger Schwächen als andere Teams, aber wir haben sie analysiert, wir haben einen Plan." Verraten wollte er diesen nicht. So oder so, und das zeigt das Selbstvertrauen: "Wir sollten nicht so sehr auf den Gegner gucken, sondern auf uns."

Ein wenig sprach er dann natürlich doch von Portugal („Viel Qualität in allen Mannschaftsteilen“) und vor allem: "Ich hoffe, dass er nicht spielt, er ist einer der besten Spieler in der Welt. Ich freue mich, wenn er nicht dabei sein sollte." Gemünzt war das auf Selecao-Kapitän Cristiano Ronaldo, dem wie anfangs im Achtelfinale gegen die Schweiz wieder eine Bankrolle winken könnte. Natürlich habe Portugal mehr Erfahrung in solchen finalen Runden, "aber es geht um die Fähigkeiten". Und da sieht er sein Team nicht weniger gut gerüstet als den Gegner.

"Ein ganzer Kontinent" unterstützt Marokko

Wobei das angesprochene Auf-sich-selbst-konzentrieren angesichts der Euphorie nicht nur in Marokko gar nicht so einfach ist: Man repräsentiere ja nicht nur das eigene Land, sondern die arabische Welt und auch Afrika. Aber das sei keineswegs eine ungemütliche Drucksituation: "Das ist ein positiver Vibe, ein ganzer Kontinent ist mit uns."

In der Tat hat es mit Marokko erstmals überhaupt in der WM-Geschichte ein Team aus Nordafrika ins Viertelfinale geschafft. Zuvor war dies aus Afrika erstmalig 1990 Kamerun gelungen, gefolgt vom Senegal 2002 und Ghana 2010, letzteres vor zwölf Jahren bei der bis dato einzigen WM auf dem afrikanischen Kontinent: In Südafrika war Ghana erst im Elfmeterschießen an Uruguay gescheitert.

Regragui betonte am Freitag mit Blick auf den gefühlten Rückenwind eines gesamten Kontinents: "Dieser ist wichtig für uns." Dennoch: "Zunächst mal spielen wir für uns und für Marokko."

Zahlreiche Leistungsträger angeschlagen

Doch wer spielt, ist noch nicht so ganz klar. „Krank und angeschlagen" seien einige Akteure, so der Coach. Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, Linksverteidiger Noussair Mazraoui, Kapitän und Abwehrchef Romain Saiss und Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat etwa, Innenverteidiger Nayef Aguerd hat offenbar etwas ernstere Knieprobleme, er war gegen Spanien im Achtelfinale verletzt ausgewechselt worden.

Der Coach sieht die Situation aber nüchtern: "Man hat nie 100 Prozent der Spieler zur Verfügung, aber wir sind ein Kader von 26." Und vor allem: "Mental sind wir bei 100 Prozent. Wir haben eine Mission." Und die gehe so: "Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Aber wenn wir den Leuten Hoffnung und Energie bringen, ist das umso besser."

Doch der Trainer weiß auch: Nach dem Sieg sei für die Anhänger vor dem Sieg. "Wir stehen jetzt unter Druck, unsere Fans wollen immer mehr." Er kenne die Forderungen in der Heimat, der arabischen Welt, in Afrika: "Aber das ist ein positiver Druck."

Deshalb zählt er auch, ganz im Bewusstsein des bereits Geleisteten, die Stärken von Kroatien, Belgien, Kanada und Spanien auf: "Wir haben schon viel erreicht. Aber es ist noch nicht genug, wir sind noch nicht zufrieden, wir wollen mehr."