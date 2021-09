Marmoush: Wiedersehen mit Starthelfer Glasner

Unter Oliver Glasner startete Omar Marmoush in Wolfsburg seine Bundesligakarriere. Jetzt trifft der Neu-Stuttgarter in Frankfurt auf seinen Wolfsburger Ex-Trainer.

Zum dauerhaften Durchbruch in der Bundesliga hat es zwar nicht ganz gereicht. Dennoch öffnete Glasner dem jungen Ägypter die Tür ins Oberhaus. Der kürzlich aus Wolfsburg zum VfB gewechselte Offensivmann verdankt seine ersten sechs Bundesligapartien Glasner, der jetzt in Frankfurt wirkt. Ein Wiedersehen, das Marmoush möglicherweise sogar in der Stuttgarter Anfangsformation erleben wird.

"Er ist nicht nur für den Kader eine Option, sondern auch für die Startelf", sagt Pellegrino Matarzzo über den 22-Jährigen, der direkt nach seiner Verpflichtung sofort bei den Schwaben ins Training eingestiegen ist und sogar schon im Testspiel gegen Nürnberg (3:0) mitgespielt hat. "Er macht einen guten Eindruck", so der VfB-Cheftrainer, der natürlich auch auf die Kürze der Zeit zur Integration hinweist. "Sicher können nicht alle Inhalte in einer Woche implementiert werden. Aber er hat einen guten Draht zur Mannschaft gefunden und ist schon Teil des Teams."

Omar ist für mehrere Positionen sehr gut geeignet. Pellegrino Matarzzo über Omar Marmoush

Wo er den Ägypter einzusetzen gedenkt, ist offen. "Omar ist für mehrere Positionen sehr gut geeignet. Gegen Nürnberg hat er in der Spitze gespielt. Ich sehe ihn aber auch hinter der Spitze und auf dem Flügel. Das ist ein großer Vorteil für ihn. Er wird uns mit seiner Offensivqualität bereichern", sagt Matarazzo, der zudem mit der Rückkehr von Orel Mangala rechnen kann.

"Sehr, sehr guter Eindruck": Mangala vor Rückkehr

Der Belgier hat seine langwierige Oberschenkelverletzung aus dem März auskuriert. "Orel macht im Training einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich freue mich, dass er schon auf einem so guten Leistungsstand ist", erklärt Matarazzo, der allerdings "kein Risiko" eingehen will. "Wir haben noch zwei Trainingstage, dann werde ich mit der medizinischen Abteilung und mit dem Spieler sprechen". Um zu erfragen, in welchem Zeitrahmen er mit dem Belgier rechnen kann. "Ich denke schon, dass es für eine halbe Stunde reicht."

Es könnte die Wiedervereinigung des Stuttgarter Defensivdoppels Mangala und Wataru Endo bedeuten, der einmal mehr nach seiner Länderspielreise nach Japan müde zurückgekommen ist. Dem Kapitän würde zweifelsfrei mal eine Pause guttun. Doch seine Qualitäten sind aktuell unverzichtbar. Matarazzo: "Wir haben noch zwei Tage Zeit. Gut, dass wir am Sonntag und nicht schon am Samstag spielen. Samstags wer es sicher kritischer gewesen. Ich bin optimistisch, dass er einsatzbereit sein wird."