Marmoush: "Vielleicht schieße ich wieder"

In der Hinrunde hatte er bei Stuttgarts 2:0 in Wolfsburg einen Elfmeter lässig an die Latte gelupft und dafür heftige Kritik geerntet. Drücken würde er sich jetzt nicht.

"Vielleicht schieße ich wieder", sagt der ägyptische Nationalspieler vor dem Duell am Samstag (15.30 UHr, LIVE! bei kicker). In einer Medienrunde spricht er außerdem über Egoismus, seine Zukunft, seine Träume, den Abstiegskampf mit dem VfB, der Nationalmannschaft und Stürmerstar Mo Salah.

Omar Marmoush über …

… seine aktuelle Verletzung: "Die Verhärtung im Oberschenkel sieht besser aus, als noch am Anfang der Woche. Ich habe heute und gestern individuell trainiert und hoffe, dass es bis Samstag reicht."

… seine Situation als Leihspieler: "Ich habe wenig Einsatzzeit in Wolfsburg bei den Profis bekommen und wurde deswegen ausgeliehen, um mich weiterzuentwickeln. Für St. Pauli habe ich in der 2. Liga 21 Spiele absolviert. Wir waren damals anfangs ebenfalls in Abstiegsgefahr, haben uns aber herausgekämpft. Das hat mir sehr geholfen."

"Jeder Stürmer hat einen gewissen Egoismus in sich"

… den Vorwurf, egoistisch zu spielen: "Jeder Stürmer hat einen gewissen Egoismus in sich. Sonst würde er keine Tore schießen."

… seine Zukunft: "Mich interessiert derzeit nicht, was im Sommer kommt. Ich bin nur auf den VfB fokussiert, damit wir den Klassenerhalt schaffen. Mein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023, das bedeutet, dass ich im Sommer zurückkehre. Aber wer weiß, was passiert."

… die Premier League: "Die Premier League wäre irgendwann mal ein Traum. Ich habe keinen Lieblingsverein, schaue aber viel Arsenal und Liverpool wegen meiner Nationalmannschaftskollegen, und auch Aston Villa."

… seinen verschossenen Elfmeter in Wolfsburg: "Ich wollte in die Mitte schießen, weil ich in Wolfsburg viel mit Koen Casteels trainiert und Elfmeter geschossen habe. Er kennt meine Ecke. Beim Elfmeter von Madrids Karim Benzema gegen Manchester City gestern in der Champions League hat jeder gesagt: sehr, sehr schön geschossen. Aber wenn man nicht trifft, kommt das natürlich nicht so gut rüber. Ich wollte damals sicher nicht arrogant wirken. Wenn wir wieder einen Elfmeter bekommen, schieße ich vielleicht wieder."

… die Partie am Samstag: "Wenn man gegen seinen vorherigen Verein spielt und die ganze Mannschaft kennt, ist es natürlich etwas Besonderes. Aber wir brauchen die drei Punkte für den Klassenerhalt. Nur das zählt. Egal gegen wen."

… den Abstiegskampf mit dem VfB: "Wir wissen um unsere Qualitäten, als Mannschaft wie auch individuell, und dürfen nur auf uns schauen. Wir müssen 100 Prozent Leistung abrufen, dann schaffen wir auch den Klassenerhalt."

… Ägyptens Nationalmannschaft und den Afrika-Cup: "Die Teilnahme am Afrika-Cup und das Erreichen des Finales war ein Traum für mich. Es hat mich mental stärker gemacht und mich gelehrt, wie man mit so schweren Situationen, wie jetzt beim VfB, umgeht. Ich habe auch viel von meinen Mitspielern gelernt, die schon öfter dabei waren. Allen voran natürlich von Mo Salah, einem der besten Stürmer der Welt."

Mo Salah ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch und für uns im Team wie ein großer Bruder. Omar Marmoush

… Liverpools Mo Salah: "Man hat nicht immer die Möglichkeit, mit einem der besten Spieler der Welt in einer Mannschaft zusammenzuspielen. Wenn ich irgendwann mal ebenfalls in England spielen sollte, kann ich mir viel von ihm abschauen. Was er tut und was ich noch tun muss, um so gut wie er werden zu können. Mo ist extrem professionell, achtet auf jede Kleinigkeit: Was er isst, wann er schläft, wie er am besten regeneriert. Nichts wird dem Zufall überlassen, um im Training und in den Spielen immer topfit zu sein. Er ist ein sehr ruhiger, zurückhaltender Mensch und für uns im Team wie ein großer Bruder."

… seinen Werdegang zum Fußballer: "In der ganzen Familie bin ich der einzige Fußballer. Ich hatte von klein auf aber immer einen Ball dabei, habe immer auf der Straße mit den Jungs gespielt. Mit vier, fünf hat man dann gesehen, dass ich ganz gut war. Dann habe ich in einem kleinen Verein angefangen."