Marmoush und seine vielen Vorgänger

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Duell VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Bei den Schwaben richtet sich der Blick auf VfL-Leihgabe Omar Marmoush. Viele vor ihm trugen bereits das Trikot beider Vereine.

Vergangene Saison wusste Omar Marmoush in der 2. Liga für den FC St. Pauli zu überzeugen. Dieses Jahr kehrte er mit Ablauf des Leihgeschäfts zunächst zum VfL Wolfsburg zurück. Nach nur zwei Kurzeinsätzen in den ersten drei Ligapartien folgte die erneute Leihe, diesmal zum VfB Stuttgart, dem kommenden Gegner der "Wölfe".

Am Neckar absolvierte der 22-jährige sein erstes Spiel direkt über 90 Minuten und erzielte beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am 4. Spieltag das wichtige Tor (kicker-Note 2,5). Wenn er fit war, stand er immer in der Startelf des Tabellenneunten der vergangenen Spielzeit. Mit vier Scorerpunkten in sieben Bundesligapartien ist er einer der wenigen Lichtblicke der bisher durchwachsenen Stuttgarter Saison.

Gentner, Gomez und Co.

In der Bundesligahistorie gab es bereits einige andere bekannte Spieler, Trainer und Funktionäre, die für beide Vereine tätig waren. Christian Gentner etwa wurde sowohl mit dem VfB (2007) als auch mit dem VfL (2009) Meister und kehrte nach seiner Zeit in der VW-Stadt in die Schwabenmetropole zurück. Mario Gomez schoss in insgesamt 191 Spielen für Stuttgart 85 Tore und gewann auch 2007 die Meisterschaft. Zwischen 2016 und 2017 verhalf der "Torero" den Wolfsburgern zum Klassenerhalt, als er im Hinspiel der Relegation gegen Eintracht Braunschweig am 25. Mai 2017 einen umstrittenen Handelfmeter zum 1:0-Endstand verwandelte.

Heute noch immer beim VfB aktiv sind Daniel Didavi (Spieler) und Thomas Hitzlsperger (offiziell noch Sport-Vorstand). Hitzlsperger wurde ebenfalls Meister 2007 und lief zwischen 2011 und 2012 für die Niedersachsen auf, Didavi von 2016 bis 2018.

Der wohl bekannteste Trainer auf den Stühlen beider Vereine war Felix Magath. Für den VfL, mit dem er 2009 Meister wurde, stand er 118-mal an der Seitenlinie und für den VfB nur 4-mal weniger. Aber auch Bruno Labbadia bereitete die Wolfsburger auf 48 und den VfB auf 89 Spiele vor.

Dieter Hoeneß netzte in den 70ern für Stuttgart 44-mal in 105 Partien. Nach seiner Profikarriere war er unter anderem als Funktionär in Vereinen tätig - auch beim VfL Wolfsburg. Von 2010 bis 2011 leitete er das Team in schweren Zeiten etwas über ein Jahr als Sportvorstand und Manager. 19 Spieler und vier Trainer (auch Armin Veh und Jürgen Röber) waren zu Bundesliga-Zeiten für beide Klubs tätig. Lorenz-Günther Köstner war derweil in Stuttgart einst Co- und in Wolfsburg zweimal Interimstrainer.

Was wird aus Marmoush?

Gentner, Gomez - und was wird aus Marmoush? Nach seiner Leihe wird er zur nächsten Saison nach jetzigem Stand zu den Grün-Weißen zurückkehren. Wenn er so weitermacht, wohl mit großen Chancen, sich dort durchzusetzen. Genug Vorbilder, die es bei beiden Klubs schafften, darunter auch Stürmer-Vorgänger wie Daniel Ginczek und Thomas Brdaric, hat er ja.