Marmoush träumt von Salah und bittet van Bommel um "eine faire Chance"

Omar Marmoush ist zurück beim VfL Wolfsburg. Nach erfolgreicher Leihe zum FC St. Pauli will der Ägypter nun in der Bundesliga angreifen. Und sich einen großen Traum erfüllen - in der Nationalmannschaft gemeinsam mit Liverpools Mohamed Salah auf dem Platz stehen.

Getroffen hat er ihn noch nie, ab und an würden sie sich aber schreiben, erzählt Omar Marmoush stolz. Mohamed Salah verfolgt demnach, was der junge Ägypter in Deutschland so treibt. "Zu meinem Bundesligadebüt hatte er mir gratuliert", berichtet der 22-Jährige, der sich in dieser Saison Wünsche und Träume erfüllen will. Einerseits würde er in der Champions League seinem Landsmann vom FC Liverpool gerne auf dem Rasen begegnen, andererseits peilt er die ägyptische Nationalmannschaft an. "Eines meiner Ziele ist es in diesem Jahr, dort mit Mo Salah zusammenzuspielen."

Dazu bedarf es jedoch einer erfolgreichen Fortsetzung seiner Zeit auf St. Pauli. In der abgelaufenen Rückrunde brachte es Marmoush beim Zweitligisten auf sieben Tore und drei Vorlagen in 21 Partien. Qualitätsnachweise, die ihn begehrt machten. "Ich hatte Angebote", berichtet der Offensivmann, der aber zurück zum VfL sollte und wollte. "Hier spielen wir Champions League, der VfL ist ein Top-Verein, für mich wie ein zweites Zuhause."

Hier spielen wir Champions League, der VfL ist ein Top-Verein, für mich wie ein zweites Zuhause. Omar Marmoush

Große Konkurrenz im Angriff

Jedoch: Auch Zuhause fühlt sich ein Fußballer nur dann so richtig wohl, wenn er auch spielen kann. Die Konkurrenz im VfL-Kader auf der Außenbahn und im Sturmzentrum ist für Marmoush weitaus größer als noch in Hamburg. "Wenn ich mich hier durchsetzen kann, wäre es perfekt für mich", betont er. Und wenn nicht? "Dann muss ich gucken. Ich habe noch zwei, drei Wochen. Wenn es nicht funktioniert, gehe ich vielleicht einen anderen Weg."

Denn eines hat der in Kairo geborene Fußballer während seiner Leihe festgestellt. Nichts ist besser als Spielpraxis. "Ich habe gelernt, dass man immer auf dem Platz stehen muss, um besser zu werden. Es ist nicht gut, wenn man immer auf der Bank sitzt oder nur zehn, 15 Minuten reinkommt." Sein VfL-Plan ist so nachvollziehbar wie kompliziert: "Ich will mich hier durchsetzen und in die Startelf kommen."

Pech in der Vorbereitung

Der Start nach seiner Rückkehr nach Wolfsburg verlief jedoch alles andere als optimal. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel bremste Marmoush zunächst in seinem Tatendrang. "Das war bitter. Der Trainer war neu, ich wollte mich zeigen." Sein Wunsch an Mark van Bommel lautet nun: "Ich brauche eine faire Chance", auch wenn es am Anfang, da ist der Spieler realistisch, "ein bisschen weniger Spielzeit" geben dürfte.

Nutzt Marmoush in Wolfsburg seine Chance, dürfte sich auch der Nationalmannschaftstraum erfüllen. Und dann könnte auch die Verbindung zu Volksheld Mo Salah noch enger werden. Noch folgt ihm der Offensivstar aus Liverpool nicht bei Instagram. "Das", hofft Marmoush lachend, "kommt mit der Zeit."