Marmoush: "Top-Lösung" für ein Jahr - und dann?

Beim 1:1 in Frankfurt war Stürmer Omar Marmoush der Lichtblick für den VfB Stuttgart. Der Leihspieler vom VfL Wolfsburg zeigte, dass er seinem neuen Team auf Anhieb helfen kann. Aber hat der VfB auch eine Chance, ihn länger als eine Saison zu halten?

Nach dem ersten Auftritt des Ägypters für den VfB durfte sich Sven Mislintat bestätigt fühlen. Der Ende August verpflichtete Marmoush ging bei seinem Startelfdebüt in der Bundesliga mit Tempo weite Wege, warf sich in die Zweikämpfe, war offensiv ein Aktivposten und erzielte mit etwas Glück kurz vor Schluss den Ausgleich.

"Omar ist ein Spieler, der wahnsinnig gut zu uns passt", findet Mislintat. "Er bringt viele Grundvoraussetzungen mit, die es ihm einfach machen, direkt zu spielen. Das war die Aufgabe, die es in der Kürze der Zeit zu erledigen galt." Mit der Leihe des 22-jährigen Angreifers hatte der Sportdirektor des VfB kurz vor Transferschluss auf die schweren Verletzungen von Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly zu Saisonbeginn reagiert. "Das ist für uns eine Top-Lösung, Stand heute für ein Jahr", sagt Mislintat.

Mislintat: "Klar ist: Wolfsburg entscheidet das"

Doch hätte der VfB auch eine Chance, Marmoush über die Saison hinaus zu halten? "Klar ist: Wolfsburg entscheidet das", antwortet Mislintat kurz und knapp. Stuttgart hat keine Kaufoption, Marmoush ist im Anschluss noch bis 2023 an Wolfsburg gebunden. Aktuell ist die Leihe aus Sicht von Mislintat eine "Win-win-win-Situation". Der Spieler, der VfB und der VfL würden profitieren. Es sei vereinbart, dass man sich "im April hinsetzt und bespricht, was jeder möchte". Bis dahin kann sich Marmoush beim VfB weiter in den Vordergrund spielen.