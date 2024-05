Marmoush muss operiert werden

Omar Marmoush (25) muss sich einer Operation an der Hand unterziehen. Das gab Eintracht Frankfurt am Montag bekannt.

Seine Probleme waren schon länger sichtbar: In den vergangenen Wochen lief Omar Marmoush bei den Pflichtspielen von Eintracht Frankfurt stets mit einer Bandage am linken Handgelenk auf. "Seit einiger Zeit" plagen den Angreifer Probleme an der betreffenden Hand, wie der Verein am Pfingstmontag mitteilte.

Dies führt nun dazu, dass Marmoush sich einem operativen Eingriff an der Hand unterziehen muss. Dies sei "unumgänglich", so die Eintracht. Die Operation soll bereits am Dienstag erfolgen. Die SGE wünschte ihrem Stürmer "eine erfolgreiche OP und eine gute Regeneration", gab aber keine Auskunft darüber, ob der Eingriff womöglich Auswirkungen auf die Saisonvorbereitung des Ägypters haben könnte.

Marmoush war der Top-Scorer in der abgelaufenen Eintracht-Saison, kam in seinem ersten Jahr für die Hessen auf zwölf Tore und neun Assists in 29 Spielen. Auch das letzte Tor der SGE-Spielzeit erzielte der 25-Jährige am Samstag beim 2:2 gegen RB Leipzig. Einen von ihm selbst herausgeholten Elfmeter verwandelte Marmoush zum Endstand und somit zum entscheidenden Treffer, um den sechsten Platz vor der TSG Hoffenheim zu verteidigen und damit die Chance auf die Champions-League-Teilnahme im kommenden Jahr zu wahren.