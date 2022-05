Marmoush: Kampf um den Startplatz

Die Stimmungslage könnte bei Omar Marmoush nicht unterschiedlicher sein. Stuttgarts Angreifer kämpft aktuell nicht nur um den Titel "Rookie der Saison 2021/22", sondern gleichzeitig auch um seinen Startplatz gegen den 1. FC Köln.

Drei Tore und fünf Assists hat der 23-Jährige, der bis zum Sommer vom VfL Wolfsburg ausgeliehen ist, für die Schwaben auf dem Konto. Eine gute Quote, die locker eine bessere sein könnte. Marmoush glänzt in jüngster Zeit nicht nur durch gewohnt unermüdlichen Einsatz und viel Tempo, sondern fällt auch mit einer fahrlässigen Chancenverwertung auf. Falsche Entscheidungen in den Zweikämpfen, vor dem Abspiel, vor dem Tor, vor dem Abschluss. Auch beim 2:2 in München, wo der Ägypter erst das Stuttgarter Führungstor durch Tiago Tomas (8. Spielminute) sehenswert vorbereitete, aber hinterher in der 23. Minute leichtfertig die Riesenchance zum 2:0 verschenkte. Zur Pause war für den ehrgeizigen Angreifer Schluss.

"Offensiv hat er seinen Job erledigt. Er hatte viele auffällige Offensivaktionen, war ständig eine Gefahr", erklärt Pellegrino Matarazzo. Für den Gegner wie auch für die eigene Hintermannschaft, wie der Trainer bemängelt. "Mit seiner Defensivleistung war ich nicht ganz zufrieden. Wir haben das Gegentor über seine Seite bekommen, als er den Halbraum nicht geschlossen hat." Nichts, das unverzeihlich wäre. Aber etwas, das dennoch den Ausschlag dafür gab, Marmoush vorzeitig unter die Dusche zu schicken und die taktische Marschrichtung zu verändern.

Marmoush oder Mangala?

Matarazzo nahm den Angreifer aus dem Spiel und wechselte mit Orel Mangala einen dritten Sechser ein. "Wir wollten nicht nur Tempo, sondern auch einen pressing-resistenteren Spieler auf dem Platz haben", erzählt Stuttgarts Chefausbilder. Die Entscheidung fiel auf Mangala, "um eine andere Struktur auf den Platz und etwas mehr Ballbesitz zu bekommen". Der Plan ging auf, der VfB kam auf. In der zweiten Hälfte agierten die Schwaben defensiv etwas stabiler und konnten so etwas mutiger in der Vorwärtsbewegung sein. Im abschießenden Ligaspiel gegen den 1. FC Köln wird sich der US-Italiener nun entscheiden müssen, welchen Schwerpunkt er auf dem Platz sehen möchte. Den ungestümen und - für beide Mannschaften - unberechenbaren Tempofußball des Ägypters oder die zuverlässige, aber oft wirkungsarme Ballkontrolle des Belgiers.

Eine gute Leistung des Nationalstürmers gegen Köln könnte ihm jedenfalls möglicherweise helfen, den Titel für den besten Neuling der Liga zu gewinnen. Neben Marmoush sind auch noch sein Stuttgarter Mitstreiter Hiroki Ito, Bielefelds Patrick Wimmer, Frankfurts Jesper Lindström, Leipzigs Dominik Szoboszlai sowie Wolfsburgs Jonas Wind für diese Auszeichnung nominiert.