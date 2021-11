Marmoush, Führich und Silas vor dem Ziel

Spiele ohne Stürmer bedeuten im Normalfall kaum bis keine Tore und noch weniger Punkte. Für die Partie gegen Mainz sieht es in Stuttgart besser aus: Silas, Omar Marmoush und Chris Führich stehen vor ihrer Rückkehr.

Die drei Angreifer sind in dieser Woche wieder komplett ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und nach den ersten Eindrücken wieder weitgehend voll belastbar. Nach drei Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf den 16. Tabellenplatz brauchen die Schwaben dringend wieder einen Erfolg und hoffen auf mehr Durchschlagskraft durch die Rückkehrer.

Egal ob von Beginn an oder von der Bank kommend. "Aktuell sind wir im letzten Drittel nicht so schlagkräftig, wie wir es gerne wären", hat Pellegrino Matarazzo zuletzt beklagt, der VfB-Coach muss noch um einen Einsatz von Marc Oliver Kempf bangen, der nach seinen Oberschenkelproblemen weiterhin ein reduziertes Trainingsprogramm absolviert. Dagegen dürften Konstantinos Mavropanos (Hand) und Atakan Karazor (Oberschenkel) rechtzeitig fit werden.

Hier fängt keiner an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Sven Mislintat

Unerschütterlich glauben die Schwaben an bessere Tage. Man habe mit der Leistung beim 1:2 in Dortmund, als man in den Schlussminuten leichtfertig einen Zähler verschenkte, unterstrichen, wie es mit dem Traditionsklub weitergeht. "Ich glaube, dass dieses Spiel die erneute Bestätigung dafür war, was diese Mannschaft und der Staff drumherum sind: eine echte Einheit", sagt Sportdirektor Sven Mislintat. "Eine so positive Gruppendynamik, ein so klares Verständnis für seine Stärken und Schwächen zu haben, sich so helfen zu wollen - das ist genau das, was wir brauchen. Hier fängt keiner an, mit dem Finger auf andere zu zeigen, oder sich aus der Verantwortung zu nehmen. Das haben wir nach zuletzt drei bitteren Spielen für uns heute sehr, sehr klar gezeigt. Das ist die Basis, um unsere Ziele zu erreichen."

Wie viele Fans dürfen rein?

Ein erster Schritt soll mit einem Erfolg über Mainz gelingen. Gegen die Rheinhessen droht den Stuttgartern anderes Ungemach. Es drohen kurzfristig schärfere Corona-Regeln und vor allem eine erneute Kapazitätsbeschränkung für die Mercedes-Benz-Arena auf nur noch 25.000 Zuschauer. Rund 26.000 Tickets sind bereits verkauft, auf über 30.000 hat man gehofft.