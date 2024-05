Marla Dick: Handewitt "eine große handballverrückte Familie"

Am 25. und 26. Mai kämpfen der HC Leipzig, der TV Hannover-Badenstedt sowie der Handewitter SV und der TV Nellingen um die Deutsche Meisterschaft in der weiblichen B-Jugend. Am Samstag stehen die Halbfinalspiele an, am Sonntag die Finalspiele. Markus Hausdorf führte für handball-world mit jeweils einer Spielerin der teilnehmenden Klubs ein Interview zum Saisonhighlight. Nach Jana Walther vom HC Leipzig und Chiara Rohr vom TV Hannover-Badenstedt folgt heute Marla Dick vom Handewitter SV...

» Jana Walther: Final4 zuhause "noch aufregender"

» Chiara Rohr: "Das Final Four ist eine unberechenbare Veranstaltung"

Der Handewitter SV hat sich in dieser Saison für das Final Four um die Deutsche Meisterschaft der weiblichen qualifiziert. Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus deiner persönlichen Sicht aus, Marla?

Marla Dick: Ich persönlich sehe es diese Saison als große Überraschung, dass wir wie im vorherigen Jahr wieder im Final Four stehen. Wir hatten gerade zur Saisonmitte unsere schwierigen Phasen mit schwankenden Leistungen, wo denke ich niemand mit diesem weiteren Verlauf gerechnet hat. Zum Ende hin konnten wir in der Meisterrunde und der deutschen Meisterschaft aufdrehen und tolle Spiele als geschlossene Mannschaft genießen.

Was macht den Verein Handewitter SV aus deiner Sicht zu etwas ganz Besonderem?

Auch wenn es erst mein zweites Jahr hier in Handewitt ist, erlebe ich die Stimmung und das Miteinander im Verein sehr positiv. Wir sehen uns gar nicht als Verein, sondern vielmehr als große handballverrückte Familie. Man kennt sich in- und auswendig und egal, wer spielt, ob A-Jugend oder B-Jugend, es sind eigentlich immer alle Eltern und Spielerinnen aus beiden Mannschaften in der Halle. Auch zum Final Four werden viele Spielerinnen aus der A mit nach Leipzig fahren, um uns zu unterstützen, was schon etwas ganz Besonderes ist.

Was zeichnet Euch als Mannschaft aus, was sind Eure Stärken?

Ich denke, dass wir uns erstmal als Team finden mussten, da wir auch innerhalb der Saison viele Neuzugänge hatten, was im Nachhinein aber nur positive Auswirkungen hatte. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt in der Mannschaft, den wir uns auf dem Spielfeld zur Stärke machen und dadurch schon wichtige Spiele für uns entscheiden konnten.

Auf dem Feld kämpft keiner alleine, gerade da wir auch aufeinander angewiesen sind und nur zusammen am stärksten sind. Dazu kommt, dass uns unser Trainerteam sehr gut auf die einzelnen Gegner vorbereitet, was uns gerade gegen sehr starke Gegnerinnen geholfen hat.

Wie groß ist bei dir und deinen Mitspielerinnen die Vorfreude auf das Final Four?

Die Vorfreude ist natürlich riesig. Für viele ist es das erste Final Four, was es natürlich noch besonderer macht. Wir haben uns selber als Team gesagt, dass wir die Deutsche Meisterschaft als "Bonus" sehen werden, egal wie viele Spiele wir noch haben und am Ende im Final Four zu stehen, ist natürlich ein Traum.

Beim Final Four können die Fans die Stars von morgen und attraktive Handballspiele live erleben. Wieso sollten sich Handballfans dieses Event in Leipzig auf keinen Fall verpassen?

Ich glaube jeder, der sich schonmal mit Jugendhandball intensiver beschäftigt hat weiß, dass solche Spielwochenenden für die Teams etwas ganz Großes sind. Jede Mannschaft wird alles geben und viele Emotionen zeigen. Es werden sicherlich spannende und hochklassige Spiele.

Auf welche Spielerinnen dürfen sich die Fans aus deiner Sicht bei den vier Mannschaften ganz besonders freuen?

Ehrlich gesagt auf alle. Ich finde es schwierig jetzt einzelne Spielerinnen herauszunehmen, weil am Ende immer die Mannschaft funktionieren muss. Die individuelle Stärke kann man nur nutzen, wenn der Rest des Teams genauso dafür arbeitet.

Blicken wir noch einmal auf die Spielzeit 2023/2024 zurück: Welche Vereine oder Spielerinnen haben dich in dieser Saison positiv überrascht?

Ich finde, dass diese Saison einige Überraschungen hatte. Persönlich hätte ich nicht erwartet, dass Blomberg gegen Hannover im Viertelfinale ausscheidet. Hannover ist dieses Jahr eine sehr starke Einheit.

Bei den Spielerinnen schaue ich natürlich oftmals auf die anderen Torhüterinnen. Merle Muth hat wie ich finde, wieder eine sehr starke Saison gemacht, sowohl in der A als auch B-Jugend.

Im Viertelfinale habt ihr Euch gegen den Thüringer HC durchgesetzt. Wie hast du die beiden Spiele gesehen?

Mit dem Hinspiel waren wir als Team persönlich nicht so zufrieden, weil wir dort nicht an unseren Strukturen und Ansagen festgehalten haben und wir wussten, dass auch ein d rei Tore Vorsprung für das Rückspiel nichts bedeutet. Das Rückspiel war ein sehr aggressives und hektisches Spiel, was wir mit viel Willen und Emotion für uns entscheiden konnten.

Zu beiden Spielen muss man sagen, dass die Abwehr immer der Schlüssel zum Erfolg war. Aus einer starken Abwehr heraus konnten wir vorne befreiter aufspielen. Sehr spannende Spiele, die uns am Ende zum Glück ins Final Four getragen haben.

Am 25. Mai geht es für Euch im Halbfinale gegen den TV Nellingen um den Einzug ins Endspiel. Welche Chancen rechnet ihr Euch aus, welche Stärken siehst du beim TV Nellingen?

TV Nellingen ist ein starker Gegner, der über Emotionen und viel Durchhaltevermögen kommt. Auch eine Mannschaft, die niemals aufgibt und starke Schützinnen, aber auch starke Eins-gegen -Eins-Spielerinnen haben. Wir wollen uns natürlich bestmöglich vorbereiten und als Mannschaft alles geben und dann müssen wir schauen, was am Ende bei rauskommt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber HC Leipzig und der TV Hannover-Badenstedt gegenüber. Wie siehst du diese Partie?

Ich glaube das dieses Halbfinale ein richtig spannendes und hochklassigen Spiel wird. Ich bin sehr gespannt, wie diese Partie am Ende ausgeht und freue mich darauf es live in der Halle sehen zu können.

Welche Mannschaft ist aus deiner Sicht Favorit auf die Deutsche Meisterschaft?

Ich glaube alle vier Teams haben eine realistische Chance auf den Sieg. So ein Final Four hat immer seine eigenen Gesetze und es wird auf die Tagesformen der einzelnen Mannschaften ankommen. Auch bei den Profis sieht man immer wieder, dass bei solchen Spielwochenenden alles passieren kann und am Ende auch oft der Underdog gewinnt.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim Final Four.

Steckbrief:

Name: Marla Dick

Position: Torhüterin

Geburtsdatum: 11.06.2007

Geburtsort: Rendsburg

Größe: 175cm

Bisherige Vereine:

HSG FONA

Handewitter SV

Größte Erfolge:

Oberligameister A und B-Jugend 2022/2023 und 2023/2024

3. Platz in der Deutschen Meisterschaft in der B-Jugend 2023

Sauerland-Cup Sieger 2022