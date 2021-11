Markus Schopp bei Barnsley entlassen

Markus Schopp ist nicht mehr Trainer des FC Barnsley. Das gab der englische Zweitligist am Montag bekannt.

Markus Schopp ist seinen Job als Trainer des englischen Zweitligisten Barnsley FC los. Dem Steirer wurde eine Serie von zuletzt sieben Niederlagen zum Verhängnis. Einen dementsprechenden Bericht von "The Athletic" bestätigte der Klub am Montag.

Schopp hatte die Stelle nach drei Jahren in Hartberg erst im Juni als Nachfolger des früheren LASK-Trainers Valerien Ismael angetreten. Sein Vertrag in Barnsley wäre bis Sommer 2024 gelaufen.

Joseph Laumann übernimmt interimistisch

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser kurzen, aber sehr intensiven Zeit begleitet haben. Es ist schade, dass sich unsere harte Arbeit nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute und dass er alle seine Ziele erreichen wird", wurde Schopp auf der Vereinswebsite nach seiner Entlassung zitiert.

Nach nur acht Punkten (ein Sieg) in 15 Spielen befindet sich der letztjährige Aufstiegsaspirant Barnsley in akuter Abstiegsnot. Interimistisch soll der bisherige Co-Trainer Joseph Laumann den Verein in die Erfolgsspur zurückbringen.