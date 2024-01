Markus Mader: "Lustenaus Interimslösung hat mich geärgert und meinen Job verhöhnt"

Nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren bei Austria Lustenau ist Markus Mader als Bregenz-Trainer zurück in der 2. Liga. Im Gespräch mit dem kicker analysiert der 55-Jährige die Fehler, die im letzten halben Jahr in Lustenau passiert sind und erklärt, warum der starke Bregenzer Herbst eine große Hypothek für ihn ist.

Herr Mader, spielt Fußball in Bregenz gerade überhaupt eine Rolle oder ist die Stadt als Handball-Hochburg mit vielen EM-Startern ganz im Handballfieber?

Man bemerkt es schon, meine Töchter spielen ja Handball und meine Frau ist auch ganz begeistert, aber ich habe mich noch nicht anstecken lassen. Obwohl es natürlich schon aller Ehren wert ist, was sie da abliefern, Hut ab.

Sie haben praktisch Ihre ganze Trainerkarriere in Vorarlberg verbracht, war es Ihnen wichtig, nach dem Lustenau-Aus wieder im Ländle zu bleiben?

Es stimmt, ich habe bisher fast nur hier gearbeitet. Aber als ich vor drei, vier Jahren meine Pro-Lizenz gemacht habe, war mir schon klar, dass, wenn der Trainerjob einmal mein Hauptberuf werden sollte, er mich auch einmal aus dem Ländle hinausführen könnte oder sogar sollte. Dass ich jetzt in Bregenz bin, hat sich toll ergeben, es gab ja auch keine Anfragen von außerhalb. Außerdem bin ich nicht der, der auf der Couch sitzt und die Daumen drückt, dass ein Kollege irgendwo den Job verliert. Ich wollte gleich wieder was machen. Dass Bregenz dann einen Trainer gebraucht hat, weil Andy Heraf zu Lustenau gegangen ist, war eine glückliche Fügung.

Wie schwer war Ihr Abschied aus Lustenau?

Sportlich war er nicht so schwer. Wenn man permanent verliert, ist man darauf vorbereitet, dass es irgendwann passiert. Aber natürlich hat es mich getroffen, weil wir davor viel erreicht haben. Was mich aber sehr geärgert hat, war die Interimslösung, das hat meinen Job eigentlich verhöhnt. Auch persönlich hat es weh getan, weil ich ja viele Freundschaften dort habe. Mit einigen der handelnden Personen, mit alteingesessenen Fans - es ist ein sehr familiäres Leben im Verein. Aber das gehört zum Job dazu, die Enttäuschung ist daher nachvollziehbar.

Fühlen Sie sich als Opfer der Planung?

Wir haben mit der Art zu arbeiten, zwei Jahre Erfolg gehabt. Jetzt hat es einmal nicht geklappt. Ich habe dazu eine klare Meinung. Wenn ich einen Kader zur Verfügung habe, dann ist es mein Job, aus diesem Kader das Maximum herauszuholen, das ist nicht gelungen. Dass es nicht nur am Trainer gelegen ist, haben die drei Spiele ohne mich bestätigt, in denen es auch nicht anders gelaufen ist. Es sind im Vorfeld der Saison Fehler passiert. Wir haben diesmal bei der Auswahl der neuen Spieler keine gute Hand gehabt. Dass diese jetzt auf dem Abstellgleis stehen, bestätigt nur, was ich sage. Einer ist schon weg, für die anderen werden Abnehmer gesucht. Aber ich bin da mit im Boot, ich war der, der bei der Verpflichtung der Spieler das letzte Okay gegeben hat. Deshalb bin ich auch in der Verantwortung. Ich habe bei den Spielern zu wenig über die Qualität, Mentalität oder ihren Fitnesszustand gewusst. Das war ein Lernprozess, der für mich ganz wichtig ist. Ich werde künftig sicher bei jedem Spieler viele Informationen einholen.

Diesmal hat auch die Kooperation mit Clermont, das übrigens auch in Abstiegsnot ist, nicht funktioniert. Haben sich die Probleme von Clermont in Lustenau nur fortgesetzt?

Soweit würde ich nicht gehen, so eng ist die Verbindung dann auch wieder nicht. Da gab es sicher andere Gründe. Ich habe schon öfter gesagt, dass Lustenau für viele Spieler nicht von Beginn weg die erste Adresse ist und es schwer ist, sie zu überzeugen, nach Lustenau zu kommen. Ich bin aber überzeugt, dass es wieder wird, es wird auch hundertprozentig mit Clermont wieder gut klappen, weil man auch da aus Fehlern lernen wird. Im ersten Jahr haben wir richtig gute Qualität aus Clermont bekommen. Da waren Cham, Türkmen, Teixeira und Bayje bei uns. Solche Spieler gab es danach nicht mehr, obwohl die Qualität immer noch gut war. Aber es war nicht nur die Kooperation mit Clermont, auch das Netzwerk von CSC (Core Sports Capital) hat uns sehr geholfen, da haben wir mit Hugonet und Guenouche Spieler bekommen, die nicht von Clermont gekommen sind, aber auch ihren Weg gemacht haben.

Sie haben vorhin die fehlende Mentalität einiger neuer Spieler angesprochen, würden Sie das präzisieren?

Grundsätzlich hast du als Austria Lustenau nicht diese individuelle Qualität im Kader, wie sie die Spitzenklubs haben. Um eine gute Saison zu spielen, muss jeder funktionieren, von hinten bis vorne. Jeder muss ans Limit gehen, diese Austria-DNA, die wir in den letzten beiden Jahren hatten, hat sicher etwas gefehlt. Zudem wollten Spieler weg und es sind Spieler erst sehr spät gekommen, als es auf dem Transfermarkt auch nicht mehr viele Alternativen gegeben hätte. Aber ich stehe noch immer dazu, dass ich das Okay gegeben habe. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es nicht so funktioniert hat. Aber es hätte auch in die andere Richtung gehen können.

Diese Austria-DNA, die wir in den letzten beiden Jahren hatten, hat sicher etwas gefehlt. Markus Mader

Sie haben sich öffentlich nie beschwert, dass Sie so lange keinen Kader beisammen hatten. Sind Sie enttäuscht, dass man von Klubseite nicht mehr Vertrauen in Sie hatte?

Wir haben ja viele Gespräche geführt, in denen ich die Rückendeckung bekommen habe. Es hat eine gewisse Ruhe gegeben, aber irgendwann habe ich doch den Gegenwind gespürt. Vor allem nach der Niederlage gegen Hartberg. Wenn man dann auch noch im Cup gegen St. Pölten ausscheidet, einen Zweitligisten, kann man schon eins und eins zusammenzählen. Wenn man auch nach außen hin Ruhe vermitteln will, innerhalb des Vereins ist man trotzdem nervös. Es gibt ja nur wenige Beispiele, in denen der Verein in allen Lagen zum Trainer hält. Der SC Freiburg oder die WSG Tirol sind so Beispiele. In Lustenau war es leider nicht so, das ist zu akzeptieren.

Wie sind jetzt die Voraussetzungen in Bregenz im Vergleich zu Lustenau?

Es ist schon ein bissl anders. Bregenz ist neu zurück im Profigeschäft, wobei die sportlich Verantwortlichen hervorragende Arbeit geleistet haben. Ich habe sehr gute Spieler vorgefunden, die eine tolle Herbstsaison gespielt haben, die Infrastruktur passt, wir haben perfekte Trainingsbedingungen, trotzdem steckt der Verein noch in den Kinderschuhen. Aber was mir gefällt und was ich cool finde in diesem Verein ist, wie sehr die Verantwortlichen gewillt sind, den Klub zu verbessern.

Zeigt die Geschichte mit den drei unberechtigt eingesetzten Brasilianern nicht, dass Bregenz noch nicht so weit ist, da oben mitzuspielen?

Ich bitte um Verständnis, aber dazu kann ich keine Auskunft geben, bei diesem Thema war ich nicht dabei.

In Ihren bisherigen Interviews konnte man zumindest zwischen den Zeilen lesen, dass Sie künftig einen etwas anderen Fußball spielen wollen. Nun hat es Bregenz damit aber sportlich auf Platz drei gebracht, ist es nicht gefährlich, da viel zu ändern?

Ja klar, aber wir werden ja auch nicht alles verändern. Natürlich ist es eine große Hypothek, du kannst eigentlich nur verlieren, aber dieser Herausforderung stellen wir uns im Trainerteam. Wir haben eine eigene Fußball-Idee, was aber nicht heißt, dass die andere nicht gut ist. Wir schauen mal, ob die Idee passt und wir sie in die Mannschaft hineinbringen. Aber ich habe keine Angst vor Veränderungen, sonst dürfte man als Trainer ja nie einen erfolgreichen Verein übernehmen!

Trauen Sie Heraf und Austria Lustenau zu, den Abstieg noch zu verhindern?

Klar ist da noch was möglich! Das hätte ich auch als Trainer so nach außen vertreten. Ich habe ja kurz vor meiner Beurlaubung dem Verein klar mitgeteilt, was im Winter geschehen muss! An den Änderungen, die jetzt passieren, sieht man, dass sich der Verein Gedanken zu meinen Äußerungen gemacht hat. Und durch die Punkteteilung ist ja noch nicht viel passiert. Der Modus spielt den hinteren Mannschaften in die Karten. Letztes Jahr haben wir uns noch geärgert, dass unser Vorsprung durch die Halbierung geschmolzen ist, jetzt ist es ein Vorteil.