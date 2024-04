Markus Katzer im Interview: "Wir haben ein anderes Niveau erreicht"

Das sportliche Gesicht Rapids hat sich in den vergangenen 16 Monaten entscheidend verändert. Verantwortlich dafür zeichnet Geschäftsführer Sport Markus Katzer. Im Gespräch mit dem kicker gibt er Einblick in seine neue Scouting-Philosophie, bewertet seine Transfers und gibt Auskunft über den aktuellen Stand der Kaderplanung.

Bevor Markus Katzer die kicker-Fragen beantwortet, zückt er sein Handy und gewährt nach zwei Mal Tippen einen Blick auf drei Grafiken, die ihn jeden Tag beschäftigen. "So war die Kaderstruktur, als ich gekommen bin, so schaut sie jetzt aus und so in der nächsten Saison", zeigt er je drei farblich unterlegte Felder, auf die je nach Alter und Vertragslängen die Spielernamen verteilt sind.

Zwischen den ersten beiden Bildern lässt sein Daumen dem Beobachter genug Zeit, um erkennen zu können, dass sich Rapids Altersstruktur stark zur Jugend verschoben hat. Auf die letzte Grafik gewährt er nur einen kurzen Augenblick, ehe der Daumen weiter wischt. "Sonst sieht man ja, welche Namen fehlen." Es werden einige sein.

Legionärs-Kriterien

"Es hat sich schon extrem viel verändert, weil ich von Anfang an eine klare Vision gehabt habe", zieht Rapids Geschäftsführer Sport nach 16 Monaten Zwischenbilanz. Zwölf Spieler hat er in seinem ersten Transfersommer verabschiedet, darunter viele, die nicht mehr zu seinen und Rapids Anforderungen passten. Ü-30-Spieler wie Wimmer, Knasmüllner, Legionäre wie Koscelnik, Petrovic. Im Winter wurden Abnehmer für Pejic, Bajic und Greil gefunden.

"Es darf nur noch zwei Arten von Legionären geben", erklärt Katzer dazu, "solche, die das Gerüst der Mannschaft bilden und Perspektivspieler mit Potenzial, sie gewinnbringend verkaufen zu können. Ein Legionär muss Stammspieler sein oder das Potenzial dafür haben, darf nicht nur Ergänzungsspieler sein." Von den neun Neuen, die im Sommer kamen, waren inklusive der zwei Leihspieler Kasanwirjo und Kongolo sechs Legionäre. "Es ist bei jedem Transfer ein Gedanke dahinter, das klingt so selbstverständlich, aber jeder Spieler muss auch zur Struktur passen."

Klauß goldrichtig

Was auch er vorher nicht ahnen konnte: "Dass alle Änderungen so schnell greifen. Da waren viele Entscheidungen dabei, die mit ein wenig Risiko verbunden, aber aufgrund unseres eingeschlagenen Weges alternativlos waren. Die Trennung von 'Zoki' war nicht einfach und nicht unumstritten", gibt der 44-Jährige zu. "Aber wenn ich mir die Leistungen, auch unabhängig vom Ergebnis, anschaue, haben wir mit dem neuen Trainerteam ein anderes Niveau erreicht. Dazu kommt, dass die Arbeit mit Robert Klauß einfach unglaublich viel Spaß macht. Er ist empathisch, kompetent, fachlich top, hat das G'spür, wann er was zur Mannschaft sagt. Er hat bisher wirklich jeden einzelnen Spieler einen Step nach vorne gebracht." Deshalb kann Markus Katzer sagen: "Die Entscheidung war, auch wenn es mir um 'Zoki' leid tut, goldrichtig, auch vom Zeitpunkt her."

Ein anderes Risiko-Beispiel ist "der lukrative Verkauf von Nicolas Kühn an Celtic. Er war ein sehr guter Spieler, wenn es uns da nicht gelingt, einen geeigneten Nachfolger zu haben, fragen uns die Leute auch, wie man den verkaufen kann. Eingesetzt habe ich mich auch sehr für einen Verbleib von Marco Grüll, wofür wir auf die letzte Möglichkeit eines Transfererlöses verzichtet haben. Er zahlt das jetzt mit guten Leistungen und spielentscheidenden Toren zurück."

Sieben Volltreffer

Wie oft er bei seinen Transferentscheidungen ins Schwarze getroffen hat? "Es gibt keine 100-Prozent-Garantie. Es kommt nicht nur auf die Qualität des Spielers an, es entscheiden auch andere Einflüsse, ob ein Transfer aufgeht oder nicht. Aber wir wissen, was wir machen müssen, damit die Chance hoch ist, dass es funktioniert." Als richtig gut würde er deshalb einschätzen: "Seidl, Grgic, Cvetkovic, obwohl er sich gleich verletzt hat, Terence (Kongolo), Nana (Kasanwirjo), Lang, was man bisher gesehen hat." Auch Mayulu würde er dazuzählen. "Er hat uns inklusive Cup neun Tore und zwei Assists gemacht, darunter der wichtigste Assist der Saison, der gegen Klagenfurt, der uns in die Meistergruppe gebracht hat."

Natürlich, räumt der ehemalige Verteidiger ein, "hat Fally in gewissen Bereichen Luft nach oben. Vor allem bei der Körpersprache, in Pressingsituationen, bei der Handlungsschnelligkeit. Aber das ist nichts, was er nicht lernen kann." Auch bei Isak Jansson könne man schon sagen, "dass er sich richtig gut macht, auch bei Seydi, der aus der dritten Liga von Mauerwerk gekommen ist und plötzlich Bundesliga spielt. Bei Gale ist es mit den Verletzungen unglücklich gelaufen." Alles in allem, zieht Katzer zufrieden Resümee: "Die Wiederverkaufswerte unserer Spieler haben sich enorm gesteigert."

Neues Scouting, neue Märkte

Damit die Transfer-Trefferquote passt, bedient sich Rapid auch neuer Mechanismen. "Wir haben das Scouting völlig umgestellt, wir haben Nino Rauch aus unserem eigenen Nachwuchs zum Chef der Scoutingabteilung gemacht, wir bearbeiten jetzt ganz andere Märkte." Wie etwa den afrikanischen Markt.

Durch die Vorfilterung der Daten bekommst du Spieler auf den Tisch, auf die wir sonst nie kommen würden Markus Katzer über die Nutzung neuer Tools beim Scouting

"Wir haben schon im Vorjahr acht afrikanische Spiele getestet und mit Guèye auch einen für die zweite Mannschaft verpflichtet. Es wird ziemlich sicher auch diesmal einer dabei sein", verrät Katzer, schränkt aber im gleichen Atemzug ein: "Allerdings vorerst für die zweite Mannschaft, weil wir da nur junge Spieler um die 18 Jahre holen wollen."

Jansson und der Daten-Transfer

Neu sind auch Videoscouts und neue Daten-Tools, "die sicher zu den Besten auf dem Markt gehören." Nicht umsonst tauchen plötzlich Spieler wie Gale oder Jansson im Rapid-Kader auf. "Durch die Vorfilterung der Daten bekommst du Spieler auf den Tisch, auf die wir sonst nie kommen würden. Einen Jansson bei Cartagena, einem Nachzügler der zweiten spanischen Liga, findest du sonst nicht." Dass der Leihspieler auch im nächsten Jahr in Hütteldorf zu sehen sein wird, ist anzunehmen.

"Es hat sich ja schon herumgesprochen, dass die Ablöse für ihn in einem Bereich liegt, der es wahrscheinlich macht, dass wir ihn fix verpflichten werden." Ob er damit schon der Ersatz für den zu Werder Bremen wechselnden Marco Grüll ist, steht hingegen noch nicht fest. "Wir haben jetzt Zeit, ihn uns noch genauer anzusehen. Es wird auch davon abhängen, ob wir international spielen. Und damit meine ich eine Gruppenphase."

Kongolo & Kasanwirjo

Auch die anderen beiden Leihspieler, die beiden Niederländer Kongolo und Kasanwirjo, würde Markus Katzer gerne weiterhin in Grün-Weiß sehen. "Bei Nana kommt wohl nur eine Verlängerung der Leihe infrage. Dass wir die Ablöse stemmen, wird sich nicht ausgehen. Da ist Feyenoord schon noch einmal ein anderes Level." Sportlich hält er den 21-Jährigen, der immer wieder mal auch für Schreckmomente sorgt, allemal für einen Gewinn. "Man hat zuletzt gesehen, dass er von der Grundqualität und seinen körperlichen Voraussetzungen auch gegen Salzburg locker dagegen halten kann."

Bei Kongolo läuft der Vertrag in Fulham aus. "Da ist es nicht so, dass wir uns eine Fixverpflichtung gar nicht vorstellen können. Auch von seiner Seite."

Sieben Stürmer und dennoch ein neuer?

Für einen weiteren Niederländer, den an PEC Zwolle verliehenen und derzeit verletzten Ferdy Druijf wird "eine ordentliche Lösung" gesucht. Der 26-Jährige ist einer von sieben Stürmern, die bei Rapid unter Vertrag stehen. Er ist nicht der einzige, für den Katzer Lösungen braucht. Fix eingeplant ist neben Guido Burgstaller, Fally Mayulu und den beiden Youngsters Furkan Dursun und Jovan Zivkovic U-21-Teamstürmer Noah Bischof, den der Sportchef schon im Winter von Lustenau verpflichtet und bei der Vienna geparkt hat. "Er spielt bei der Vienna aber am Flügel, ist nicht als klassischer Mittelstürmer gedacht."

Gleiches gilt für den an Klagenfurt verliehenen Sky Schwarz. Nicht bestätigen will Katzer auch das Gerücht, dass die Ablöse für Zimmermann so gering sei, dass der WAC gar nicht umhin kommen würde, ihn fix zu verpflichten. "Blödsinn. Was stimmt, ist, dass er leider nicht so viel Spielzeit bekommen hat, dass man sagen könnte, die Leihe war erfolgreich." Bei allen Stürmer-Optionen, die Rapid hat, ist es dennoch denkbar, dass noch ein weiter verpflichtet wird, da der bald 35-Jährige Burgstaller seine Pausen brauchen könnte. „Wir beschäftigen uns damit, dass wir möglicherweise einen gleichwertigen Ersatz für 'Burgi' holen, wenn wir international spielen, um die Doppelbelastung für ihn abzufedern."

Mitten im Prozess

Es wird sich also auch im Sommer einiges tun bei Rapid. "Ich habe immer gesagt, dass wir drei Sommer-Transferperioden brauchen werden, um die Mannschaft nach unseren Vorstellungen umgebaut zu haben. Ich würde sagen, wir sind ungefähr in der Mitte des Prozesses. Im Sommer wird noch einmal ein Step erfolgen." Schließlich habe Rapid eine Lücke zu den vorderen Klubs zu schließen. "Wie lange das dauern wird, kann und will ich nicht sagen. Wir arbeiten daran und ich glaube, dass wir zumindest zum LASK schon viel Boden gut gemacht haben."

Dabei wird Rapid auch Federn lassen müssen. Mit einem Abgang von Leopold Querfeld rechnet selbst der Sportchef. "Er ist sicher von seinen Leistungen da, wo er den nächsten Schritt machen kann und wahrscheinlich auch wird. Aber wir bekennen uns ja dazu, dass wir Spieler ausbilden, um sie irgendwann gewinnbringend zu verkaufen. Wenn dann ein zufriedenstellendes Angebot kommt, wollen wir es auch tun. Jetzt, wo er auch Nationalspieler ist, ist für Leo sicher alles möglich. Auch vom Preis", dementiert Markus Katzer eine fixe Ablösesumme im Vertrag des 20-Jährigen.