Markus Gaugisch nominiert 21 Spielerinnen

Bundestrainer Markus Gaugisch hat für die erste Phase der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele einen vorläufigen Kader von 21 Spielerinnen nominiert. Der Lehrgang findet vom 10. bis 23. Juni im bayrischen Oberstaufen im Allgäu statt.

21 Spielerinnen hat Bundestrainer Gaugisch nominiert - darunter auch die wieder in den Wettkampf zurückgekehrte Linkshänderin Viola Leuchter und die nach einer Verletzung noch in der letzten Reha-Phase befindlichen Annika Lott und Amelie Berger. "Wir wollen in Oberstaufen alle Spielerinnen sehen, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spiele infrage kommen", so Gaugisch, der als Reserve noch HBF-Toptorschützin Toni-Luisa Reinemann nominiert hat.

Einen 35 Spieler umfassenden Kader muss der Bundestrainer bis zum 27. Mai melden, nur vierzehn Spielerinnen können am Ende ins erste Spiel bei den Olympischen Spielen starten, drei weitere kommen als Wechselspielerinnen in Frage. Von den nun nominierten 21 Spielerinnen werden somit mindestens vier Spielerinnen noch die Olympischen Spiele verpassen.

"Nach einer unterschiedlich langen und intensiven Saison geht es in der ersten Phase auch darum, das Team wieder auf ein gemeinsames und hohes athletisches Level bringen. Und dazu haben wir einige handballerische Ideen, die wir in aller Ruhe einbringen wollen, so dass wir eine möglichst breite Basis für den weiteren Sommer bekommen", so Gaugisch.

Alina Grijseels, Antje Döll, Jenny Behrend und Xenia Smits, die am 1. und 2. Juni noch das Final4 der Champions League in Budapest spielen, werden erst am 17. Juni zur zweiten Lehrgangswoche zur Nationalmannschaft dazu stoßen. "Wir waren nie so glücklich wie diesmal, dass einige Nationalspielerinnen später zu einem Lehrgang anreisen", kommentiert Vorstand Sport Axel Kromer. "Alina, Antje, Jenny und Xenia werden mit neuen Erfahrungen beim Final4 der Champions League die Vereinssaison krönen und mit zusätzlichem Schwung in die Vorbereitung starten."

Im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die Anfang Juli in Kienbaum fortgesetzt wird, bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft in Dortmund und Stuttgart gemeinsam mit der Männernationalmannschaft noch drei Länderspielen. In der ersten Partie der Olympischen Spiele treffen die deutschen Handballerinnen in Paris am 25. Juli zunächst auf Südkorea. Es folgen Spiele gegen Schweden, Slowenien, Dänemark und Norwegen.

kli

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft: