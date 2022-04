Marko Marin bestätigt: Ab Sommer wieder Roter Stern

Sein Karriereende als aktiver Profi hat Marko Marin bereits angekündigt. Künftig zieht es den früheren deutschen Nationalspieler ins Management eines seiner zahlreichen Ex-Klubs.

So heuert der 33-Jährige nach dieser Saison bei Roter Stern Belgrad an. Zuerst hatte das serbische Portal Mozzartsport darüber berichtet, gegenüber dem kicker bestätigte Marin seinen Einstieg beim Meister und Pokalsieger.

Ab Sommer soll er als Technischer Direktor für Scouting und Transfers mitverantwortlich sein, zudem als Bindeglied zum Nachwuchs fungieren. Marin spielte anderthalb Jahre, von August 2018 bis Januar 2020, für Roter Stern, wurde 2019 dort nationaler Champion. Noch ist die Personalie allerdings nicht offiziell. Aktuell geht Marin, der als Profi in Belgrad Kapitän und Publikumsliebling war, für Ferencvaros Budapest auf Torejagd.

Zwölfte Station: Einjähriges Intermezzo in Budapest

Dass nach dem einjährigen Intermezzo in Ungarn im Sommer 2022 Schluss sein wird, hatte Marin erst im März verkündet. Ferencvaros ist seine insgesamt zwölfte Profi-Station einer ereignisreichen Karriere, die in der Jugend in Frankfurt begann. 2007 feierte Marin, der aktuell aus der Ferne Sportmanagement in Nürnberg studiert, bei Borussia Mönchengladbach seine Bundesligapremiere. 2008 gehörte er zum vorläufigen EM-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw und debütierte für den DFB, mit dem er 2010 in Südafrika WM-Dritter wurde.

Werder Bremen, FC Chelsea, FC Sevilla und AC Florenz hießen die folgenden, prominenten Arbeitgeber des zweimaligen Europa-League-Siegers. Ab Mitte der 2010er war Marin dann international betrachtet in zweitklassigen Ligen unterwegs, dort allerdings bei Topklubs wie dem RSC Anderlecht, Trabzonspor, Olympiakos, Roter Stern, Al-Ahli, Al-Read (beide Saudi-Arabien) und eben Ferencvaros.

Wegen Luka Jovic: Eine kleine Kontroverse bei der Rückkehr nach Belgrad

Eine kleine Kontroverse hat Marins Einstieg bei Roter Stern dennoch. Sie ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass der frühere Nationalspieler sich während seiner Karriere von der Agentur Lian Sports um den Berater Fali Ramadani vertreten ließ. Auch heute ist er noch auf deren Webseite gelistet. Ramadanis Partner Nikola Damjanac, ein ehemaliger serbischer Torhüter, ist familiär verwoben mit Roter Stern-Geschäftsführer Zvezdan Terzic.

Das Wirken der Vermittler in der serbischen Liga ist nicht unumstritten. So hatte etwa der ominöse Transfer eines anderen Lian-Klienten und ehemaligen Roter-Stern-Profis, Luka Jovic, im Zuge der Football-Leaks-Enthüllungen als "Geisterspieler-Deal" für Schlagzeilen gesorgt.

Jovic, später bei Eintracht Frankfurt und nun im Star-Ensemble von Real Madrid, war aus Belgrad für eine geringe Transfersumme zu Apollon Limassol gewechselt, wurde dort für ein paar Tage geparkt und dann für ein Vielfaches an Benfica Lissabon weitertransferiert. Ohne dass der Angreifer eine einzige Minute im Dress von Apollon absolviert hatte, machte der Klub aus Zypern einen Millionengewinn.

Marin: Als Funktionär ein Start auf weißem Papier

Marin unterstreicht, dass er ab Sommer in Belgrad seine Karriere nach der Karriere auf einem weißen Blatt Papier neu beginnen möchte, dann entsprechend keine Verbindung mehr mit Lian Sports habe und er von früheren Transfers der Agentur entsprechend nichts wisse.