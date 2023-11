Marketingvorstand Jung verlässt FC Bayern nach 27 Jahren

Der FC Bayern München verliert im kommenden Sommer Marketingvorstand Andreas Jung. Der 61-Jährige führte den Partnerumsatz beim Rekordmeister in seiner Wirkungszeit in eine neue Dimension.

Bei der Aufsichtsratssitzung am Montagabend hat Jung dem Verein mitgeteilt, dass er seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird. Über die Nachfolge Jungs machte der FC Bayern keine Angaben, man werde "zu gegebener Zeit entscheiden", hieß es lediglich.

"Er verantwortet seit 1996 unser Sponsoring und formte den Verein in dieser Zeit zu Europas Spitzenreiter im Bereich der Vermarktung. Ohne diese Einnahmen hätten wir uns nicht ganz oben im europäischen Fußball etablieren können", kommentierte Präsident Herbert Hainer die Personalie in einer Pressemitteilung des Klubs.

Umsätze wuchsen rasant

Vor seinem Engagement an der Säbener Straße war der studierte Sportwissenschaftler beim Bund Deutscher Radfahrer angestellt. In München startete er in der Sport-Werbe GmbH, wurde Leiter der Abteilung Sponsoring und Events und 2002 Direktor. Im Jahr 2010 ist er schließlich in den Vorstand aufgerückt. Laut Vereinsangaben wuchs in seiner Zeit als Sponsoringverantwortlicher der Partnerumsatz von rund 13 Millionen Euro im Jahr 1996 auf rund 246 Millionen Euro in der Saison 2022/23.

"Die 27 Jahre waren fantastisch"

"Die 27 Jahre, die ich bisher beim FC Bayern verbringen durfte, waren fantastisch", wird Jung zitiert. "Der FC Bayern ist in diesen Jahren enorm gewachsen, von weniger als hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf über tausend, die Vermarktungsumsätze haben sich fast um das 20-fache gesteigert", ergänzte er und bedankte sich bei den Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden in seiner Zeit.

Neben seinem Job in München ist Jung Sprecher der Kommission Marketing und Sponsoring im Ligaverband DFL, Präsident der Vereinigung Sportsponsoring Anbieter e.V. und sitzt im Beirat der Deutschen Sport Marketing GmbH.