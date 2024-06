Mark Bult: "Ich war nur als Aushilfe gekommen und durfte so lange bleiben"

Nach sechseinhalb Jahren bei der SG Flensburg-Handewitt verlässt Mark Bult den Verein und wird nun Cheftrainer der HSG Nordhorn-Lingen. Zum Abschied spricht der 41-Jährige über seine Zeit an der Förde und seine neue Aufgabe in Niedersachsen.

Im Februar 2017 wurde Mark Bult als Alternative für den rechten Rückraum bei der SG Flensburg-Handewitt nachverpflichtet. Wenige Monate später beendete er seine Spieler-Karriere und wurde Co-Trainer der Norddeutschen. Nun verlässt er den Verein und konnte sich mit dem EHF European League Titel verabschieden.

"Das ist ein Traum von Abschluss. Für Mannschaft und Verein ist dieser Titel sehr wichtig. In Hamburg konnte die Mannschaft zeigen, was in ihr steckt. Über die komplette Saison gesehen war das Team etwas instabil und verlor ein paar Auswärtsspiele, die man nicht verlieren darf. Es war eine tolle Zeit. Ich war nur als Aushilfe gekommen und durfte so lange bleiben", fasst Mark Bult seine Zeit in Flensburg im Abschlussinterview auf der SG-Homepage zusammen.

Neben dem Europapokal gewann Bult zwei Mal die deutsche Meisterschaft (2018 und 2019) mit den Fördestädtern. Die Erinnerungen daran kamen mit dem neuen Titel zurück. "Ich schaute mir auch noch einmal die Bilder an, als wir 2019 schon mal auf dem Südermarkt feierten. Natürlich hat eine Meisterschaft einen anderen Stellenwert als die EHF European League, und auch die Typen sind nun andere. Solche Erfolge sind es, für die wir täglich arbeiten", so Bult.

Nach der Entlassung von Maik Machulla war Bult für acht Spiele interimsmäßig Cheftrainer der SG. "Gefühlt war es gestern. Es war damals keine einfache Konstellation. Die Mannschaft zweifelte damals an sich, und es ging auch nicht mehr um wirklich etwas. Die Luft war raus. Ich konnte in der kurzen Zeit nur ein paar Dinge ändern, fand aber trotzdem die Bestätigung, dass ich als Cheftrainer arbeiten möchte."

Das tut er nun auch: Zur kommenden Saison wird der 41-Jährige Cheftrainer der HSG Nordhorn-Lingen. "Am 24. Juli geht es los. Ein Platz im unteren Mittelfeld wie zuletzt - das ist nicht das, was sich Mannschaft und Verein vornehmen. Die Top fünf soll es schon werden, und irgendwann der Aufstieg in die Bundesliga. Das braucht Zeit, weil sich die Mannschaft entwickeln muss und auch die Strukturen wachsen müssen", hat er schon jetzt viele Ziele für seine neue Mannschaft.

Schon im August kommt es dann im Rahmen eines Vorbereitungsturniers auf ein Zusammentreffen mit der SG Flensburg-Handewitt. Barcelona und Montpellier komplettieren das Aufgebot des "europäischen Supercups" in Nordhorn.

» Zum ganzen Interview auf der Homepage der SG