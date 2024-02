Marius Steinhauser: "Brutal, emotional, aufregend"

Mit 16:22 lag die TSV Hannover-Burgdorf gegen den seit 30 Pflichtspielen ungeschlagenen SC Magdeburg am gestrigen Nachmittag zurück, doch die Recken kämpften sich zurück in die Partie und feierten mit der Halle nach einem Last-Second-Kempa von Uladzislau Kulesh einen 28:27-Erfolg. "Unbeschreiblich, was auch hier in der Halle abgeht", so Marius Steinhauser am Dyn-Mikro. Mit zehn Treffern hatte der Kapitän selbst großen Anteil an diesem Erfolg.

Marius Steinhauser und die TSV Hannover-Burgdorf jubelt wie schon im Vorjahr über einen Heimsieg gegen den SC Magdeburg. Ingrid Anderson-Jensen