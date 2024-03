Marius Steinhauser: "Aufopferungsvoll rein gekämpft"

Im Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der TSV Hannover-Burgdorf konnte sich die SG nach umkämpften 60 Minuten mit 31:28 (17:12) durchsetzen. TSV-Kapitän Marius Steinhauser sprach nach Abpfiff im Interview über das Spiel, seine Rückkehr in die alte Heimat und ein mögliches Wiedersehen.

Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus?

Marius Steinhauser: Wir kommen nicht gut ins Spiel rein, haben in der Abwehr Probleme, vor allem über den Kreis, sind da nicht kompakt genug, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Wir kämpfen uns rein, kommen näher ran. Die Halle ist natürlich da, Flensburg spielt es gut. Normalerweise kritisiere ich die Schiris nicht, aber heute hat es sich wirklich über 60 Minuten so angefühlt, dass wir da in ein paar Situationen nicht die gleichen Pfiffe bekommen haben und ich will kein schlechter Verlierer sein, aber das ist am Ende ein knappes Ergebnis und es gab mehrmals die Chance, das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung zu kippen und das hat leider nicht geklappt. Wir haben uns aufopferungsvoll da rein gekämpft und dann tut es natürlich immer wieder weh, solche Dämpfer zu bekommen. Das ist schade.

Inwiefern war es ein Nachteil für euch, dass ihr am Dienstag das Hinspiel der Play-Offs in der European League gespielt habt, während die SG spielfrei hatte?

Das ist kein Nachteil, Flensburg ist es auch gewohnt. Wir kennen das jetzt auch schon die ganze Saison, also von daher ist das gar keine Ausrede. Wir spielen die ganze Saison schon Europa League und machen das auch gut, aber um hier zu gewinnen, muss alles passen und das hat es heute leider nicht, auch von unserer Leistung natürlich. Wir machen trotzdem viele einfache Fehler, spielen dann auch, wenn es die Chance gab, mal wegzuziehen, die Bälle in die Hände von den Flensburgern und das ist zu schwach heute.

Wie schafft ihr es, jetzt schnell den Fokus auf das Rückspiel gegen Sävehof am Dienstag zu legen, um bald die Möglichkeit auf eine Revanche gegen die SG zu haben?

Ich glaube, dass wir auf die zweite Halbzeit aufbauen können, dass wir Flensburg da einen Kampf geboten haben. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass diese Schwächephasen nicht zu lang werden. Wenn wir das abstellen können, können wir auch Flensburg schlagen - das hat man heute gesehen.

Es ist zwar heute nicht das erste Mal, aber es ist immer etwas Besonderes, in die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Wie hat sich das für dich angefühlt?

Immer wieder schön. Ich freue mich immer wieder, hier her zu kommen, bekannte Gesichter zu sehen, hier meine alte Heimat nochmal zu sehen. Hier ist für mich persönlich ja auch viel passiert mit meiner Familie: die Geburt meiner ersten Tochter, heiraten und alles drum und dran. Also es ist sehr sehr besonders und der Verein ist natürlich in meinem Herzen. Aber wenn die 60 Minuten anfangen, dann will ich das Spiel gewinnen.