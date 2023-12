TV Großwallstadt hält "absoluten Führungsspieler"

Handball-Zweitligist TV Großwallstadt hat den Vertrag mit Spielmacher Mario Stark verlängert - bis Sommer 2026.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert zu haben", so Mario Stark. "Ich fühle mich sehr wohl in Großwallstadt und werde weiterhin mein Bestes dafür geben, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und die an mich gestellten Erwartungen zu erfüllen."

Für Trainer Michael Roth ist die Personalie Mario Stark immens wichtig: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Mario verlängern konnten, da er, seit ich da bin, meine rechte Hand geworden ist. Er ist im Training ein absolut vorbildlicher Handballer und seine Spielführung ist top."

Michael Roth betont: "Er ist in einem sehr guten körperlichen Zustand, vielleicht so gut, wie noch nie zuvor und deswegen bringt er auch immer wieder tolle Leistungen. Seine Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schritt in Richtung Kontinuität. Wir wollen diese Mannschaft - wenn möglich - zusammenhalten, weil wir so für die nächsten Jahre den größtmöglichen Erfolg sehen."

TVG-Geschäftsführer, Michael Spatz, ist ebenso hoch erfreut über die Vertragsverlängerung des 31-jährigen Stark: "Ich bin super happy, dass Mario sich dazu entschieden hat, für weitere zwei Saisons das Trikot des TV Großwallstadt zu tragen."

Michael Spatz erklärt weiter: "Er ist ein absoluter Führungsspieler und hilft mit seiner Erfahrung dem Team immens weiter. Gerade das Zusammenspiel mit Dino Corak am Kreis ist eine Achse, die sensationell gut funktioniert und auf die wir natürlich auch in Zukunft setzen."

Nach Moritz Klenk hat sich nun der zweite Spieler, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, zum Verein bekannt und sein Arrangement bei den Blau-Weißen verlängert.