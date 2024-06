Mario Ruminsky: "Eine Riesenaufgabe, die auf dieses komplett neue Team wartet"

Nach dem direkten Wiederaufstieg zur Saison 2023/24 steigt der HBW Balingen-Weilstetten ein Jahr später erneut in die zweite Liga ab. Zehn Spieler verlassen den Verein, unter ihnen mit Felix Danner und Mario Ruminsky zwei Spieler, die ihre Karriere beenden. Im Rahmen des letzten Heimspiels sprachen beide über die Perspektiven des HBW.

"Wir sind einfach nicht gut genug gewesen dieses Jahr, haben unsere Leistung einfach nicht abrufen können in vielen Spielen und sind deswegen zurecht auch abgestiegen. Glückwunsch an alle, die den Klassenerhalt auch verdient geschafft haben. Das wäre bei uns in diesem Jahr einfach nicht verdient gewesen nach unseren Leistungen", bilanzierte Torwart Mario Ruminsky nach Abpfiff der letzten Bundesligapartie der Saison am Dyn-Mikrofon.

"Uns war es einfach enorm wichtig, uns noch einmal ordentlich aus dieser Liga zu verabschieden", war die Zielstellung für das letzte Heimspiel klar. Mit einem 37:30-Sieg gegen den HSV Hamburg hat das nach Plan funktioniert. "Das ist ein versöhnlicher Abschluss. Uns war es wichtig, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten, das haben wir absolut geschafft. Jetzt können wir trotzdem erhobenen Hauptes aus dieser Saison rausgehen", so Ruminsky.

"Verdammt langer Weg"

"Ich glaube, dass sie für nächstes Jahr eine ordentliche Truppe beisammen haben, da werden noch ein paar dazu kommen. Trotzdem wird es natürlich ein verdammt langer Weg. Die zweite Liga ist brutal stark auch in der Breite aufgestellt. Ich wünsche es natürlich dem HBW, dass er den direkten Wiederaufstieg schafft. Das ist aber eine Riesenaufgabe, die jetzt da auf dieses komplett neue Team mit neuem Trainerteam wartet", blickt Ruminsky auf die neuen Aufgaben der Gallier. Zehn Abgänge gilt es zu verkraften. "Es wird ein sehr schwieriger Weg, aber ich bin mal gespannt", ergänzt der 26-Jährige, der den Weg des HBW trotz Karriereende weiter verfolgen wird.

Mannschaftskollege Felix Danner ergänzt: "Es ist ja kein Geheimnis, dass einige Spieler den Verein verlassen werden und dass es mit Sicherheit keine einfache Saison wird. Der HBW muss die Neuzugänge erstmal integrieren. Ich weiß nicht, ob sie direkt oben angreifen können, aber ich denke auf Mittelfrist, wird das wieder das Ziel sein."