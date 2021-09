"Mario ging zu Bayern - das war der größte Bruch in der Mannschaft"

Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund gab Lukasz Piszczek nur selten Interviews. In der neuen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN" hat sich der langjährige BVB-Profi nun ausführlich zu seiner bewegten Karriere geäußert.

LKS Goczalkowice-Zdroj heißt der Verein, für den Lukasz Piszczek in dieser Saison spielt. In der vierten polnischen Liga lässt er seine Karriere aber nicht ausklingen, wie er in der neuen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN" betont: "Ich spiele für den Spaß, meine Karriere habe ich in Dortmund beendet". Bis zum Sommer lief er elf Jahre lang für die Schwarz-Gelben auf, stand im Champions-League-Finale, wurde zweimal Meister und Publikumsliebling.

Eine Karriere, die so vielleicht nie stattgefunden hätte, wäre Piszczek nicht zuvor bei Hertha BSC vom damaligen Coach Lucien Favre vom Angreifer zum Rechtsverteidiger umgeschult worden. "Der Positionswechsel hat meine Karriere gerettet", befindet Piszczek nun rückblickend. "Wenn ich Stürmer geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich zehn Jahre früher zurück nach Polen gegangen. Das war ein Volltreffer."

Vom Stürmer zum Rechtsverteidiger: "Ich habe gefragt, ob das ein Fehler ist"

Ein Volltreffer, gegen den sich Piszczek anfangs noch strebte, schließlich war er als Mittelstürmer 2005 noch Torschützenkönig der U-19-Europameisterschaft geworden. "Deshalb bin ich ja bei Hertha gelandet", berichtet der heute 36-Jährige und erklärt, wie es in Berlin zur Umschulung kam: "Ich wollte das eigentlich nicht am Anfang. Wir hatten ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus der siebten oder achten Liga und da stand vor dem Spiel auf der Tafel, dass ich Rechtsverteidiger spielen soll. Da bin ich zum Trainer gegangen und habe gefragt, ob das ein Fehler ist."

Und selbst, nachdem er nach einigen Ausfällen in der Hertha-Defensive auch in Pflichtspielen für einige Monate auf der ungewohnten Position ausgeholfen hatte, sah er noch keine Zukunft für den Außenverteidiger Piszczek: "Nach der Saison gab es ein Essen, da habe ich dem Trainer wieder gesagt: 'Okay, nächste Saison spiele ich aber wieder vorne.'"

Es kam anders - und Piszczek wurde in der Folge unter Jürgen Klopp zum vielleicht besten Außenverteidiger der Bundesliga und war integraler Bestandteil des BVB-Teams, das die Liga im Sturm eroberte und zweimal in Folge Meister wurde. "Wir hatten eine großartige Mannschaft, die Zeit war phänomenal, da sind viele Freundschaften entstanden", erinnert sich Piszczek.

Das war ein Schock, weil wir uns gefragt haben, was passieren könnte. Lukasz Piszczek über Mario Götzes Wechsel nach München

Den größten Einschnitt markierte laut dem Polen dann der Abgang von Mario Götze nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2013. "Mario ging zu Bayern - das war der größte Bruch in der Mannschaft, weil uns gezeigt wurde, dass wir nicht für immer zusammenspielen würden", erzählt Piszczek. "Das war ein Schock, weil wir uns schon gefragt haben, was passieren könnte, wenn wir so weiterspielen."

Hören Sie in der neuen "kicker meets DAZN"-Ausgabe außerdem, welchen BVB-Moment Piszczek "nie vergessen" wird, mit welchen ehemaligen Mitspielern er noch besonders engen Kontakt pflegt - und warum er große Parallelen zwischen Dortmund und seiner schlesischen Heimat sieht.

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #103 - Lukasz Piszczek Die deutsche Bevölkerung hat gewählt und KMD ganz klar den Regierungsauftrag für das Podcast-Business erteilt. Alex und Benni stellen sich dieser Herausforderung natürlich und nehmen an! Deshalb wird in der neuen Folge kicker meets DAZN auch direkt gnadenlos abgeliefert und eine echte BVB-Legende begrüßt! Lukasz Piszczek plaudert über seine Bundesliga-Karriere, die Parallelen zwischen dem Ruhrgebiet und seiner polnischen Heimat und wieso er eigentlich nie Rechtsverteidiger werden wollte. Außerdem verabschiedet sich die KMD-Crew zusammen mit kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz gebührend vom altehrwürdigen Dreisamstadion und beleuchtet den starken Freiburger Saisonstart. Und keine Sorge: Der restliche Spieltag inklusive des strittigen Platzverweises von Deniz Aytekin im Borussen-Duell und der Hertha-Krise kommt natürlich auch nicht zu kurz! KMD #102 - Frank Rost 20.09.2021 KMD #101 - Carsten Cramer 13.09.2021 KMD #100 - Mark van Bommel 30.08.2021 KMD #99 23.08.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

