Mario Basler bei Türkgücü Osnabrück vorgestellt: "Zum Glück bin ich nicht Nationaltrainer geworden"

Mario Basler ist angekommen beim SC Türkgücü Osnabrück. Am Montag in der Pressekonferenz ließ der Europameister durchblicken, welche Akzente er setzen will und was passieren würde, wenn er auf einen Spieler treffen würde, der genauso tickt wie er in seiner aktiven Zeit.

"Zum Glück bin ich nicht Nationaltrainer geworden, wer weiß, was dann erst los gewesen wäre?", sagte Mario Basler am Anfang der Pressekonferenz, in der er als neuer Trainer des Kreisligisten SC Türkgücü Osnabrück vorgestellt wurde.

Der Medienrummel war groß und der Auftrag an Basler klar umrissen: Mit ihm als Trainer erhofft sich der SC Türkgücü Osnabrück, dass die junge Truppe, die derzeit in der Kreisliga Osnabrück C auf Rang zwei steht, kommende Saison Bezirksliga spielt. Alles dafür umkrempeln will der Europameister von 1996 nicht, wie er bei seiner Vorstellung am Montag erzählte: "Die Jungs haben es bisher ja gut gemacht. Ich kann ihnen sicher einiges am Ball zeigen, aber große Veränderungen wird es nicht geben." Mit einem Augenzwinkern schob Basler nach: "Wenn die Jungs mich aufregen, dann kann es auch mal eine Trainingsform ohne Ball geben."

Am Dienstag steht das erste Training auf dem Plan. Mit dabei sein wird auch Ali Ucar, der die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf auf Platz zwei geführt hat. Basler: "Ich bin froh, dass er da ist, denn ich werde schon ab und an Termine haben." Aber, so verspricht der dreimalige Deutsche Meister, "am Wochenende bei den Spielen werde ich da sein".

Dann wird Motivation ein großer Faktor sein. Ucar hat rundum positive Rückmeldungen aus der Mannschaft erhalten: "Die Jungs waren sehr euphorisch, voller Vorfreude, sie können das erste Training mit Mario kaum erwarten." Basler hofft, "dass durch meine Person, und dass vielleicht der eine oder andere Zuschauer mehr zu den Spielen kommt, die Mannschaft einen Motivationsschub bekommt", kann sich aber auch vorstellen, dass die Gegner im weiteren Saisonverlauf mit einer großen Portion Extramotivation in die Duelle mit Türkgücü gehen.

Wenn es viel Spaß macht und wir aufsteigen, dann ist es vorstellbar, dass ich weitermache. Mario Basler über seine Zukunft nach Saisonende

Anders als zunächst angedacht, wird Basler erstmal nur bis Saisonende Trainer der Osnabrücker sein, wobei das nicht zwingend das Ende der Fahnenstange sein muss: "Wenn es viel Spaß macht und wir aufsteigen, dann ist es vorstellbar, dass ich weitermache", so Basler, der am Montag betonte, dass er die Aufgabe als Trainer unentgeltlich macht.

Als Sprungbrett für einen Trainerjob im höherklassigeren Fußball sieht der 53-Jährige sein Engagement in Osnabrück ausdrücklich nicht: "Ich habe 2019 meine Fußballlehrer-Lizenz auslaufen lassen, weil ich nicht mehr vorhabe, als Trainer zu arbeiten. Ich würde mir immer Gespräche anhören, wenn in einem Verein das Konzept stimmt, aber wenn, dann könnte ich mir eher eine beratende Funktion vorstellen", blickt Basler besonders auf seine ehemaligen Klubs Werder Bremen und 1. FC Kaiserslautern.

Am Dienstag geht die Mission "Bezirksliga" also los, dann wird Basler zum ersten Mal auf die Mannschaft treffen. Auch wenn er es sich nicht so richtig vorstellen könne, aber vielleicht trifft der Trainer Mario Basler ja auf einen Spieler, der genauso tickt wie er in seiner Karriere: "Das wäre geil, der hätte sofort eine Stammplatzgarantie. Für den Verein könnte sich das auch lohnen, denn vielleicht verkaufen wir so einen Spieler dann auch mal für 200 bis 300 Millionen", so Basler mit einem Schmunzeln. Oder gibt es gar nochmal den Spieler beziehungsweise Spielertrainer Mario Basler? "Ich habe jetzt 15 Jahre keinen Sport mehr getrieben. Es ist nicht meine Ambition, mit 53 nochmal Kreisliga zu spielen", wischt der prominente Coach alle Gerüchte beiseite.

Stefan Wölfel

Die Basler-Pressekonferenz in voller Länge: