Marino Maric: "Handball ist meine Liebe, nicht mein Job"

Bereits vor dem Spiel strahlte Marino Maric und nach dem Sieg dürfte die Freude des Kreisläufers des TVB Stuttgart angesichts von fünf Treffern und einem Sieg gegen Ex-Klub MT Melsungen noch zugenommen haben. "Ich sage hundert Mal: Handball ist meine Liebe, nicht mein Job", so der Kroate, der zuletzt bereits mit acht Toren im Spiel beim THW Kiel hatte aufhorchen lassen.

"Es ist immer ein besonderes Spiel", hatte der seit dieser Saison für den TVB Stuttgart spielende Marino Maric im Vorfeld der Partie mit Blick auf seine Zeit bei der MT Melsungen am Dyn-Mikro erklärt und angefügt: "Es gab wie immer Sport positive und negative Phasen aber generell war es eine schöne Zeit für mich. Wir hatten eine Super-Stimmung, es war eine gute Atmosphäre."

"Es ist schade, dass wir in dieser Zeit keine besseren Ergebnisse gemacht haben. Aber, die Jungs, die Mannschaft, das war eine wirklich geile Truppe", so Maric, der von 2014 bis 2022 für Melsungen spielte, bevor es nach einer kurzen Phase in Leipzig im Februar 2023 nach Stuttgart ging.

Wie gut das Verhältnis von Marino Maric mit ehemaligen Melsunger Spielern ist, das zeigte sich bei der Mikro-Übergabe mit MT-Torhüter Nebojsa Simic, den er nicht nur aus seiner Melsunger Zeit sondern auch aus der Nationalmannschaft bestens kennt und der bei der Umarmung seinen früheren Mitspieler für dessen zuvor getätigte Aussagen lobte: "Top-Statement von Top-Spieler."

Fünf Tore zum Sieg gegen die MT

Die alten Zeiten waren beim Anwurf aber schnell vergessen, aufgrund der personellen Sorgen hatte Marino Maric viel Verantwortung zu schultern. "Ich mag - natürlich wie jeder Spieler - Spielminuten", hatte er vor der Partie erklärt. Diese nutzte er fünf Treffer, unter anderem das vielleicht vorentscheidende 32:28 auf dem Weg zum 33:30-Erfolg.

"Ich mag das", so Marino Maric bei Dyn mit Blick auf die Verantwortung. "Ich mag auch Situationen, in denen das Spiel stressig ist, in denen der Gegner eigentlich besser ist - das gibt viel Motivation, das ist immer schön. Besonders auf diesem Niveau in der Bundesliga macht jedes Spiel Spaß. Dafür habe ich zwanzig, dreißig Jahre trainiert - deswegen bin ich hier."

Blick nach unten? Oder nach oben?

"Wir können reden über Abstiegskampf und wir können auch reden über den Kampf um Europa", so Marino Maric mit Blick auf die Tabelle der Handball Bundesliga, in der der TVB Stuttgart durch den Sieg gegen Melsungen mit den Rhein-Neckar gleichzog und nun sowohl fünf Pluspunkte vor den Abstiegsrängen wie hinter dem sechsten Platz, der eventuell für die Teilnahme an der European League berechtigen kann, liegt.

"Diese Saison ist die ganze Liga auf Augenhöhe, ich denke das erste Mal in den zehn Jahren, die ich hier bin. Da entscheiden wirklich zwei, drei Punkte", so Marino Maric, der anmerkt, dass sich eine Mannschaft mit ein paar Siegen schnell nach oben arbeiten kann, bei einer schlechten Phase gehe es aber auch schnell nach unten.

"Das ist alles knapp und wird spannend bis zum Ende. Das freut uns, das sorgt für Spannung im Training und im Spiel - es gibt keine graue Zone im Nichts", so Marino Maric, der bei Dyn anfügte: "Ich finde das sehr gut. Wir gehen von Spiel und Spiel und schauen. Ich hoffe, dass wir das Niveau so lange wie möglich halten."

cie

