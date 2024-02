Marino geht von Altglienicke zur BSG Chemie

Luca Marino verlässt die VSG Altglienicke nach nur einem halben Jahr wieder. Der Vertrag zwischen dem 24-jährigen Defensivmann und dem Regionalligisten wurde im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Marino kam im Sommer von Tennis Borussia zur VSG, absolvierte in der Anfangsphase der Saison sieben Einsätze für die Regionalliga-Mannschaft der VSG. Marinos neuer Klub ist Ligakonkurrent BSG Chemie Leipzig. "Luca ist ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der sowohl zentral im Mittelfeld als auch auf den Außen agieren wird", kündigt Hans Jerke aus der sportlichen Leitung in einer Meldung an. Leipzigs Neuzugang freut sich unter anderem auf die Fans: "Ich habe bereits zweimal im Alfred-Kunze-Sportpark gespielt und war von der Kurve und der Stimmung absolut begeistert. Als Spieler der Gastmannschaft ist die Nähe der Fans zum Spiel sehr beeindruckend."