Marienplatz in München "überfüllt": Schottland feiert schon

"No Scotland, no party!" hallt es bereits seit Donnerstag durch München. Am Freitagnachmittag vermeldet die Stadt für den Marienplatz: "überfüllt" und auch im Olympiapark wird es voll.

In der bayerischen Hauptstadt findet am Freitagabend das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland (21 Uhr LIVE! bei kicker) statt - und stimmungsvoller hatte der Spielplan das Turnier kaum starten können. Denn spätestens seit Donnerstag hat in München wirklich jeder mitbekommen, das Heim-EM ist. Zehntausende Schotten fallen über die Stadt ein, darunter auch einige im traditionellen Kilt sowie mit Dudelsack.

"Wir haben vor niemandem Angst", sagte Trainer Steve Clarke am Donnerstagabend während der Pressekonferenz und verkörperte damit die Braveheart-Einstellung. Der 60-Jährige stellte außerdem fest: "Viele Leute hier. Muss wohl ein großes Spiel sein ..." Kein Wunder, dass die Fans aus dem Häuschen sind, ist es doch erst die vierte EM-Teilnahme der Schotten überhaupt.

"Bitte verteilt euch anderweitig im Stadtgebiet!"

Am Freitagnachmittag meldete sich die Stadt München per X zu Wort: "Der Marienplatz ist überfüllt. Dort findet definitiv kein Public Viewing statt. Bitte verteilt euch anderweitig im Stadtgebiet! Die Fan Zone ist kurz vor der Schließung. Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark!" Dort sollen bis zu 30.000 Zuschauer Platz finden.

Später am Nachmittag ließ die Polizei keine Menschen mehr auf den Marienplatz. Das Areal am Rathaus sei voll, teilte das Münchner Polizeipräsidium am Nachmittag via X mit. Kurzzeitig hätten dort auch keine U-Bahnen halten können. Die Unterbrechung habe aber "für Entspannung gesorgt", sodass die Fans wieder vom Marienplatz per U-Bahn zur Arena in Fröttmaning und zum Olympiapark fahren können.

Am frühen Nachmittag war es noch gemütlich im Olympiapark. IMAGO/Steinsiek.ch

Doch trotz der Massen an Menschen gibt es bisher keine Zusammenstöße der Fangruppen. Ein Polizeisprecher sagte, es sei "voll", aber "alles ruhig und friedlich". Die Stimmung sei ausgelassen.

Die meisten angereisten Schotten werden beim Anpfiff auf dem Fanfest oder eben in der Stadt unterwegs ein. Denn auf offiziellem Wege gingen nur 10.000 Tickets nach Schottland - doch ein Vielfaches an Anhängern ist angereist.