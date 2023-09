Maria zum Auftakt in Japan gegen Samsonova völlig chancenlos

Am Montag eröffnete Tatjana Maria in Tokio den deutschen Tennis-Tag. Gegen Ludmilla Samsonova war allerdings überhaupt nichts zu holen - es setzte Marias zweite Auftaktniederlage in Japan binnen zwei Wochen.

Eher unbefriedigende Asien-Tournee: Tatjana Maria ist erneut in Japan früh raus. AFP via Getty Images

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Tokio eine herbe Auftaktpleite kassiert. Die 36-Jährige erwischte am Montag einen schwarzen Tag und verlor in nur 61 Minuten mit 0:6, 2:6 gegen die an Position sieben gesetzte Ludmilla Samsonova.

In allen Belangen und Statistiken war die Russin besser: Sie schlug mehr Asse, weniger Doppelfehler, brachte mehr Aufschläge und mehr Rückschläge ins Feld. Zudem wehrte sie beide Breakbälle ihrer Gegnerin ab. Maria war in Japans Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.

So schlecht stand das deutsche Damen-Tennis letztmals vor 15 Jahren da

Damit geht die eher unbefriedigende Asien-Tournee der Bad Saulgauerin weiter. In Osaka hatte sie vor zwei Wochen an Position zwei gesetzt schon zum Auftakt verloren, ehe sie in Guangzhou immerhin zweimal gewinnen konnte und erst von Yulia Putintseva im Viertelfinale gestoppt wurde.

Maria liegt in der Weltrangliste auf Position 53 als einzige deutsche Spielerin in den Top 100. So schlecht stand das deutsche Damen-Tennis letztmals vor 15 Jahren da. Ende August 2008 gehörte lediglich Sabine Lisicki zu den 100 besten Tennisspielerinnen der Welt. Derzeit ist Tamara Korpatsch als Nummer 107 der Welt zweitbeste Deutsche.