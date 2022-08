Maria zieht ins Viertelfinale ein, Siegemund scheitert

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) steht unter den besten acht Spielerinnen beim WTA-Turnier im kanadischen Granby.

Die 35-jährige Maria gewann ihr Achtelfinale gegen die an Nummer vier gesetzte Ungarin Anna Bondar mit 6:3, 6:2. Im Viertelfinale trifft Maria auf die an acht gesetzte Tschechin Tereza Martincova oder die Französin Diane Parry.

Nach einer 4:0-Führung im ersten Satz musste Maria rund 15 Minuten lang behandelt werden, sie konnte danach aber weiterspielen. Frühe Breaks in beiden Sätzen ebneten ihr den Weg zum Erfolg.

In Granby ist die 92. der Weltrangliste die einzige deutsche Starterin, bei den US Open (ab 29. August) steht Maria als Nachrückerin als eine von vier deutschen Damen im Hauptfeld.

Samsonova zu stark für Siegemund

Laura Siegemund (Metzingen) ist unterdessen beim WTA-Turnier in Cleveland/Ohio im Achtelfinale ausgeschieden. Die 34-Jährige unterlag der Russin Ludmilla Samsonova 2:6, 1:6.

Siegemund verpasste damit ihr erstes Viertelfinale auf der WTA-Tour seit April in Stuttgart. In Cleveland war die Weltranglisten-216. als einzige Deutsche am Start.